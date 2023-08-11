Штормовое предупреждение вновь объявили в Астане, Алматы и 16 областях страны

Практически по всему Казахстану – в Астане, Алматы и 16 регионах страны – синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 11 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 11 августа в:

Астане ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с. 11 августа сохраняется высокая пожарная опасность;

ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с. 11 августа сохраняется высокая пожарная опасность; Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный в центре области 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре, днем на большей части Абайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге региона ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре региона ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-18 м/с.

На большей части Мангистауской области сохраняются сильная жара до +38+39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до +37 градусов. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На большей части региона ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до +35+39 градусов, на юго-западе региона до +40+42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-западе региона сохранится очень сильная жара +40+42 градусов. В Атырау днем сохраняются сильная жара до +36+38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юге, востоке, днем на юге, в центре региона порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара до +35 градусов. На юге, в центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15-20, временами 25 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге региона ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части региона 15-20, на юге, востоке области временами порывы 23-28 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, на западе региона – туман. Ветер северный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке региона ожидается град. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20, временами 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе региона – чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке региона гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах региона 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики уже объявляли штормовое предупреждение практически по всей стране. Тогда речь шла о непогоде на вторник, 8 августа 2023 года, прогнозируемой в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях страны.