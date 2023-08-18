Уникальная операция: в Жанатасе врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Уникальную операцию провели хирурги в Жанатасе: они буквально вытащили с того света 23-летнего мужчину, который получил ножевое ранение в сердце, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК 18 августа, в Сарысускую центральную районную больницу доставили 23-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь. Он находился при смерти: за несколько минут потерял почти половину крови, был без сознания и с околонулевым давлением.

У мужчины диагностировали колото-резатое ранение с интенсивным кровотечением: нож задел наружную оболочку и левый желудочек сердца, а также корень левого легкого. Спасти человека с такой раной даже с применением современных медицинских технологий очень сложно. Но хирурги Сарысуской ЦРБ Кайрат Ажибеков и Ержан Досалиев, а также анестезиолог-реаниматолог Даурен Абдиров сумели совершить практически невозможное.

"Операция длилась 1 час 20 минут. Была выполнена торакотомия, что означает вскрытие грудной клетки, которая позволила получить доступ и провести ушивание раны левого желудочка сердца. Сложность такой травмы в том, что операция и ушивание раны проводятся на работающем сердце, не останавливая сердцебиение", – подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Заведующий хирургическим отделением Сарысуской ЦРБ Кайрат Ажибеков считает, что спасенный пациент "родился в рубашке". Обычно после таких ранений не выживают. Но благодаря молниеносной реакции врачей, слаженной и ответственной работе хирургов мужчина теперь сможет праздновать второй день рождения.

В мае алматинские врачи сумели спасти пациента, получившего ожоги 94% тела.