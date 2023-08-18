Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане

Директора нескольких учебных заведений в Талдыкоргане уволились по собственному желанию непосредственно перед началом учебного года, сообщает Zakon.kz.

В целом с начала лета девять учебных заведений Талдыкоргана остались без директоров. Руководители школ уволились по собственному желанию. До начала учебного года осталось всего две недели, а в пяти школах областного центра до сих пор не нашли замену ушедшим директорам.

"Сейчас мы отправили заявку в Управление образования области для проведения конкурса в эти школы. Стараемся, чтобы до начала учебного года в учебных заведениях были руководители. Там есть свой специальный порядок назначения, где они сдают тесты, проходят согласование в попечительском совете школы и собеседование. Ранее мы уже назначили четырех директоров школ", – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела образования города Жасулан Канагатов.

Специалисты связывают смену директоров в Талдыкоргане с последними событиями в сфере образования. В апреле 2023 года главного бухгалтера и руководителя отдела образования Талдыкоргана задержали по подозрению в хищении более 2 млрд тенге. Кроме того, под стражу поместили сразу шесть бухгалтеров учебных заведений областного центра.