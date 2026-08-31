Как в МВД готовятся к началу нового учебного года

В МВД Казахстана рассказали об усилении мер безопасности детей перед началом нового учебного года, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в Казахстане функционируют 7 656 общеобразовательных школ, в которых установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. К центрам оперативного управления или дежурным частям органов внутренних дел подключены 7 159 школ, передает пресс-служба МВД.

"Такая система позволяет не только фиксировать происходящее, но и оперативно реагировать на возникающие угрозы. При этом видеонаблюдение – лишь один из элементов комплексной системы безопасности", – говорится в сообщении.

Большое внимание уделяется также безопасности детей по дороге в школу. В рамках подготовки к новому учебному году МВД провело 9 417 обследований дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования. По результатам выдано 4 070 предписаний об устранении выявленных недостатков. На сегодняшний день получено 3 440 ответов об их устранении.

Возле организаций образования установлены и обустроены:

258 пешеходных переходов;

1 429 искусственных дорожных неровностей;

4 854 дорожных знака;

более 10 км ограждений;

1 897 объектов освещения.

Обеспечение безопасности детей невозможно только силами полиции. Здесь важна совместная работа родителей, педагогов, государственных органов и всего общества.

"Сегодня эта работа объединена общей государственной задачей – создать условия, в которых ребенок может спокойно учиться, развиваться и строить свое будущее", – рассказали стражи порядка.

Также о готовности школ к новому учебному году рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова.