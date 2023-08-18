Смаилов: МЧС и Минэкологии должны срочно провести аудит АО "АрселорМиттал Темиртау"

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по ситуации с пожаром на шахте "Казахстанская". Он потребовал обеспечить качественную работу спецкомиссии по расследованию причин инцидента, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 18 августа, Алихан Смаилов выразил соболезнования родственникам и близким погибших шахтеров.



Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил, что в 10:05 17 августа на шахте загорелась конвейерная лента. Сразу после этого ввели план ликвидации аварии и организовали вывод работников на поверхность. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли труп второго погибшего. Трех шахтеров продолжают искать.

"Из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки", – доложил аким.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что в результате происшествия пострадали 13 человек. Девять из них доставили в Многопрофильную больницу им. Макажанова. У пострадавших диагностировали отравление токсическими газами, в том числе угарным газом, тяжелой степени.

"Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Они находятся в сознании. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны", – сказал Тимур Султангазиев.

Еще четырех пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска. Двух шахтеров отпустили на амбулаторное лечение. В стационаре остаются еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести.

"По итогам совещания премьер-министр поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям", – говорится в сообщении пресс-службы.

Алихан Смаилов потребовал, чтобы МЧС и Минэкологии оперативно завершили промышленный и экологический аудиты АО "АрселорМиттал Темиртау" и приняли соответствующие решения.

Ранее стало известно, какую ответственность понесет руководство "АрселорМиттал Темиртау" за гибель людей при пожаре в шахте.