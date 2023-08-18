Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧП в шахте "Казахстанская": какую ответственность понесет руководство АМТ

ArcelorMittal понесет ответственность за трагедию с шахтерами Фото из открытых источников
Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда, Главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов на брифинге в Шахтинске высказался об ответственности руководства АМТ за гибель шахтеров, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какую ответственность понесет руководство АМТ за гибель людей.

"После расследования причин несчастного случая, гибели персонала материалы будут переданы в суд и он определит ответственность. В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Поэтому это определяется судом, процедура известна", – сказал первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Телеген Оспанкулов в свою очередь не исключил уголовную ответственность.

"Это групповой несчастный случай, и в соответствии с Уголовным кодексом РК, если действительно суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет", – заявил он.

Стало также известно, что сам акционер в курсе трагедии на шахте "Казахстанская".

"У нас есть установленный порядок взаимодействия с собственником Лакшми Миталл – мы уведомили представителя акционера, и они в курсе данной ситуации полностью", – заявил  исполнительный директор УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего на тот момент в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.

18 августа первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин назвал предварительную причину, почему пять человек не вышли из шахты "Казахстанская".

Читайте также

3000 новых полувагонов пополнят парк железнодорожных перевозок Казахстана

Куда первым делом отправился Токаев в Алматы

Шахту "Казахстанская" проверяли в 2022 году и выявили 168 нарушений

Мадина Мамырханова
ЧП в шахте "Казахстанская" Шахтинск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления