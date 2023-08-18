ЧП в шахте "Казахстанская": какую ответственность понесет руководство АМТ

Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда, Главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов на брифинге в Шахтинске высказался об ответственности руководства АМТ за гибель шахтеров, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какую ответственность понесет руководство АМТ за гибель людей.

"После расследования причин несчастного случая, гибели персонала материалы будут переданы в суд и он определит ответственность. В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Поэтому это определяется судом, процедура известна", – сказал первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Телеген Оспанкулов в свою очередь не исключил уголовную ответственность.



"Это групповой несчастный случай, и в соответствии с Уголовным кодексом РК, если действительно суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет", – заявил он.

Стало также известно, что сам акционер в курсе трагедии на шахте "Казахстанская".

"У нас есть установленный порядок взаимодействия с собственником Лакшми Миталл – мы уведомили представителя акционера, и они в курсе данной ситуации полностью", – заявил исполнительный директор УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего на тот момент в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.



Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.

18 августа первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин назвал предварительную причину, почему пять человек не вышли из шахты "Казахстанская".