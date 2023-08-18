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Юный алматинец опоздал на встречу с Токаевым, но успел вручить ему подарок

Юный алматинец опоздал на встречу с Токаевым, но успел вручить ему подарок Фото: скриншот видео
18 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы посетил одну из городских школ и провел встречу с учащимися этого образовательного учреждения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, третьеклассник Салим Копеев опоздал на встречу с Касым-Жомартом Токаевым, но зато подарил ему органайзер для рабочего стола, который сделал сам.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа 2023 года. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города, посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

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Динара Халдарова
Образование Токаев Касым-Жомарт Алматы
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