Токаев прибыл в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев 18 августа прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.



Кроме того, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

Ранее глава Казахстана был в Алматы 31 мая.



1 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы.

Также президент заглянул во двор, где раньше жила его семья.