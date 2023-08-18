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Токаев прибыл в Алматы

Токаев прибыл в Алматы Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 18 августа прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

Ранее глава Казахстана был в Алматы 31 мая. 

1 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы. 

Также президент заглянул во двор, где раньше жила его семья. 

 

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Токаев Касым-Жомарт Алматы
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