Токаев прибыл в Алматы
Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 18 августа прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.
Кроме того, президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.
Ранее глава Казахстана был в Алматы 31 мая.
1 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы.
Также президент заглянул во двор, где раньше жила его семья.
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