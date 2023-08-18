Горящий каждый год мусорный полигон законсервируют в Актобе

Старая свалка последние годы стала настоящей проблемой для горожан, она давно исчерпала свои ресурсы и заполнена на 150%, сообщает Zakon.kz.

Городской мусорный полигон в Актобе стал в буквальном смысле общегородской головной болью. Он действует более 15 лет и в последние годы на нем регулярно стали вспыхивать пожары, сообщает телеканал Astana TV.

Горожане уже порядком устали от постоянного зловония и дыма. Из-за этого люди жаловались на постоянные пожары на полигоне.





"Мы не можем окна открыть, кондиционер не работает. Тяжело, у нас дети маленькие, у всех аллергия", "Каждый день начинается ближе к вечеру, постоянно воняет. Уже дышать нечем, окно не откроешь, вообще ничего", "Ощущается вонь очень сильно, особенно из Курайли едешь, вонь стоит страшная. Сюда 2-3 километра проезжаешь, ужас дикий, страшно воняет, аж голова начинает болеть", – говорят местные жители.

Только за этот год на свалке произошло почти 10 пожаров. Объект обещали законсервировать еще в начале лета, и вот работы наконец, начались. На засыпку свалки понадобится более 200 тысяч тонн грунта. А для предотвращения возгораний будут установлены газоотводы.

"Возгорания происходят в связи с тем, что внутри данных мусорных масс образуется метан, в процессе разложения органики и периодически они вспыхивают под воздействием каких-то сторонних факторов. По картам будут установлены газоотводные трубы, чтобы этот газ не собирался там, а естественной тягой выходил наружу", – рассказал заместитель директора ТОО "Батыс-Актобе" Александр Лисицкий.

Работы по засыпке полигона планируется закончить до конца сентября. Консервация старого полигона обойдется бюджету в 160 миллионов тенге. Принимать отходы теперь будут на другом полигоне, расположенном рядом. Кроме того, между старым и новым полигоном будет вырыт противопожарный ров, необходимый для защиты территории от степных пожаров.

Мусорный полигон в Актобе горит с 2015 года. В этом году уже был крупный пожар, когда город окутал смог. Вопрос обещали решить в этом году, засыпав свалку.

