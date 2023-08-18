Три новые школы построят в городе Косшы

Город Косшы является одним из самых динамично развивающихся пристоличных регионов Акмолинской области. Население города растет с каждым годом, соответственно, есть большой спрос на учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

Буквально недавно школы были перегружены и работали в три смены. На сегодняшний день с помощью государства и частных инвесторов данная проблема решена, в городе идет строительство трех школ, две из них рассчитаны на 2700 мест. К новому учебному году распахнет свои двери школа-гимназия на 1500 ученических мест, тем самым разгрузив находящуюся рядом среднюю школу, где получали знания около 5 тыс. учеников.



"Современную школу-гимназию построили за один год, она оснащена системой безопасности по типу "фейс-контроль", включает 54 учебных кабинета, уютные зоны отдыха, цифровую библиотеку, огромную спортплощадку, два больших спортзала, актовый зал с дорогой звуковой аппаратурой и туалетные комнаты с энергосберегающей системой освещения", – сообщил аким города Косшы Гайдар Касенов.

Как сообщили в администрации школы, на втором этаже будет получать знания среднее звено. Здесь расположены кабинеты физики, химии, биологии, оснащенные смарт-, маркерными и меловыми досками. Рабочие места преподавателей школьных дисциплин оборудованы современными моноблоками.

Для удобства родителей и учащихся в городе идут комплексные работы по ремонту и строительству дорог, к примеру, новая дорога, которая подведена специально к школе-гимназии, радует глаз.

"Общая протяженность дорог составляет 185 км: 95 км мы уже построили, до октября проложим еще 30 км. Проведено грейдирование 8 километров дорог. По проекту капитальный ремонт, начатый в прошлом году на шести городских улицах, будет полностью завершен в этом году. К школе-гимназии подведены инженерные сети за счет городского акимата, подъездные пути заасфальтировали первым слоем, второй слой завершим в этом месяце. Парковочные места уже готовы, осталось нанести дорожную разметку", – акцентировал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы Алкен Тойынбеков.

Как сообщили в акимате города, в Косшы проживает более 52 тыс. человек. Население растет, так как сюда приезжают из разных регионов страны.