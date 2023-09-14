До 2027 года в Акмолинской области планируют создать 12 тысяч новых ученических мест

В регионе с каждым годом растет количество населения, особенно прибывают в пристоличные регионы, такие как город Косшы, Целиноградский и Шортандынский районы. В силу увеличения числа акмолинцев растет и спрос на дошкольные учебные заведения и школы.

К примеру, в городе Косшы в 2023 году было построено несколько школ, тем самым в регионе отменили трехсменное обучение. Управлением образования области работы, направленные на разгрузку крупных школ, продолжаются. Об этом стало известно на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.



"В целях увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением разработан пошаговый план ввода и открытия дошкольных организаций на 2023-2027 годы. Согласно плану до 2027 года запланировано создать порядка 12 тысяч новых мест и достичь охвата дошкольным воспитанием и обучением детей с 2 до 6 лет до 98,6%. Уже с начала года открыто 8 дошкольных организаций на 761 место. Продолжается строительство 6 детских садов на 1426 мест. Что касается среднего образования, то на начало текущего учебного года в области функционирует 537 дневных общеобразовательных школ, в которых обучается более 138 тысяч учащихся, по сравнению с прошлым учебным годом контингент учащихся по области увеличился на 2815 учеников". Руководитель Управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин

Как уведомил спикер, в области ведется работа по реализацию предвыборной программы президента, направленной на дальнейшее повышение качества образования, в соответствии с которой запланирована модернизация 470 школ области, по 94 школы ежегодно. В модернизацию школ входит 6 направлений, к которым относятся проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение предметных кабинетов, обновление школьной мебели, модернизация библиотек, модернизация столовых, улучшение условий безопасности, в том числе пожарная и антитеррористическая безопасность).





"Проведены капитальные ремонты 13 школ, приобретены 46 кабинетов, в 70 школах обновлена школьная мебель. Модернизированы столовые и библиотеки, закуплена художественная литература. Обеспечение безопасности осуществляется в 61 школе. Работа в данном направлении продолжается, на 2024 год формируется перечень следующих 94 школ, подлежащих модернизации. Также в области в целях защиты прав и интересов детей ведется системная работа по развитию дополнительного воспитания детей". Шокан Оразалин

До конца текущего года Управлением образования совместно с местными исполнительными органами планируется открыть дополнительно 8 учреждений образования на 1800 мест.

Напомним, что в Акмолинской области в новом учебном году открылось 5 школ и одна пристройка к школе на 4000 мест.