Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматы остается главным донором госбюджета: как Досаев отчитался президенту

Алматы остается главным донором госбюджета: Досаев отчитался президенту Фото: akorda.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался главе государства Касым-Жомарту Токаеву об итогах развития мегаполиса за 7 месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Досаев отметил, что в городе за это время создали 38 тыс. новых рабочих мест. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 16%, а индекс деловой активности ускорился до 54,7%. Главными драйверами роста являются обрабатывающая промышленность и торговля.

За этот период в экономику города привлечено инвестиций на сумму свыше 750 млрд тенге. Алматы, по словам акима, также остается главным донором государственного бюджета страны.

Досаев рассказал о реализуемых проектах, планах и задачах на будущее: увеличить количество иностранных туристов с 450 тыс. до 600 тыс. к концу 2025 года. Сейчас разрабатывается Транспортный каркас города с учетом развития 5 новых полицентров. В результате планируется интервал движения в часы пик снизить с нынешних 30 минут до 5-10 минут.

В мегаполисе реализуется комплекс мер для обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг. Ведется строительство и модернизация действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города.

До конца года будет введено 11 школ и пристроек на 5670 мест. В следующем году планируется открыть 4 государственных детсада на 860 мест.

Для обеспечения централизованной подачи воды 100% населения мегаполиса ведется проектирование и строительство 4 новых водозаборов.

Кроме того, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры города ежегодно планируется снижать износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа. В рамках поездки глава государства ознакомился с гидротехнической инфраструктурой города, посетил ряд социальных объектов, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 19 августа в нескольких городах РК

Жара, гроза и град ожидаются на большей части Казахстана в субботу

Около 200 человек трудоустроены в крупном сельхозкомплексе Акмолинской области

Елена Вебер
Досаев Ерболат Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Пять школ в Талдыкоргане остались без директоров перед учебным годом
Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления