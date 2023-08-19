Алматы остается главным донором госбюджета: как Досаев отчитался президенту

Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался главе государства Касым-Жомарту Токаеву об итогах развития мегаполиса за 7 месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Досаев отметил, что в городе за это время создали 38 тыс. новых рабочих мест. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 16%, а индекс деловой активности ускорился до 54,7%. Главными драйверами роста являются обрабатывающая промышленность и торговля.

За этот период в экономику города привлечено инвестиций на сумму свыше 750 млрд тенге. Алматы, по словам акима, также остается главным донором государственного бюджета страны.

Досаев рассказал о реализуемых проектах, планах и задачах на будущее: увеличить количество иностранных туристов с 450 тыс. до 600 тыс. к концу 2025 года. Сейчас разрабатывается Транспортный каркас города с учетом развития 5 новых полицентров. В результате планируется интервал движения в часы пик снизить с нынешних 30 минут до 5-10 минут.

В мегаполисе реализуется комплекс мер для обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг. Ведется строительство и модернизация действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города.

До конца года будет введено 11 школ и пристроек на 5670 мест. В следующем году планируется открыть 4 государственных детсада на 860 мест.

Для обеспечения централизованной подачи воды 100% населения мегаполиса ведется проектирование и строительство 4 новых водозаборов.

Кроме того, в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры города ежегодно планируется снижать износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа. В рамках поездки глава государства ознакомился с гидротехнической инфраструктурой города, посетил ряд социальных объектов, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.