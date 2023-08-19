Ерболат Досаев отчитался главе государства об итогах социально-экономического развития Алматы за 7 месяцев

На совещании по вопросам развития города Алматы под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева с отчетом об итогах социально-экономического развития за 7 месяцев т.г. выступил аким мегаполиса Ерболат Досаев.

"Экономика Алматы развивается динамичными темпами. По итогам 7 месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор вырос на 16%. Главными драйверами роста являются обрабатывающая промышленность и торговля. Индекс деловой активности ускорился до 54,7%", – сообщил аким.

В экономику города с начала года привлечено инвестиций на сумму свыше 750 млрд тенге. При этом приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 35,8%, составив 2,3 млрд. долл. США в I квартале т.г. Частные инвестиции выросли на 5,3%.

Алматы остается главным донором государственного бюджета. По итогам 7 месяцев вклад мегаполиса увеличился до 28,5%. С начала года в госбюджет поступили порядка 3 трлн тенге налогов, из них в республиканский бюджет – 2,14 трлн тенге с ростом на 46%. Поступления в местный бюджет города перевыполнены на 29% и составили 843 млрд тенге. В августе 2023 года расходная часть уточненного бюджета города утверждена на уровне 1 трлн 643 млрд. тенге с увеличением на 30,6%, или 385 млрд тенге по сравнению с 1 января прошлого года. Освоение местного бюджета на 1 августа 2023 года составило 99,4%.

Ерболат Досаев отметил, что развитие экономики позволило создать 38 тыс. новых рабочих мест. В июле т.г. годовая инфляция замедлилась до 14,2%. На фоне принимаемых мер акиматом по насыщению и регулированию рынка существенно замедлились темпы продовольственной инфляции с 24,3% в январе т.г. до 11,7% (социально значимые продовольственные товары – с 22,4% до 7,4%).

В целях обеспечения дальнейшего роста социально-экономических показателей акиматом в рамках Программы развития города Алматы продолжается работа по диверсификации экономики города с фокусом на развитии приоритетных отраслей. Аким Алматы проинформировал о развитии второго этапа Индустриальной зоны, которую ранее поддержал глава государства. На сегодня выкуплено 194 га земельных участков. Планируется строительство инфраструктуры ИЗА на сумму 40 млрд тенге, начиная с текущего года.

Развитие туризма является для мегаполиса одним из основных приоритетов. Ведется разработка Мастер-плана развития горного кластера с завершением до конца т.г. в рамках данного поручения президента. Особое внимание уделяется повышению качества оказываемых туристских услуг. Ерболат Досаев отметил, что перед городом поставлена задача увеличить количество иностранных туристов с 450 тыс. до 600 тыс. к концу 2025 года.

Основным инструментом в эффективном решении ежедневных вопросов горожан является децентрализация государственного управления. Внесены необходимые изменения в Бюджетный кодекс. На I этапе с 1 апреля 2023 года с городского на районный уровень переданы 15 функций (текущий ремонт дорог, строительство и модернизация инженерных сетей, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения, подушевое финансирование дополнительного и дошкольного образования и др. функции). В соответствии с новыми полномочиями бюджеты районных акиматов возросли в 3,1 раза до 184,3 млрд. тенге. По итогам работы текущего года акиматом города будут внесены предложения по передаче дополнительных функций на районный уровень.

Фото: акимат Алматы

"Для повышения эффективности транспортной системы Алматы акиматом разрабатывается Транспортный каркас города с учетом развития 5 новых полицентров, предусмотренных в Генеральном плане города Алматы до 2040 года. Основой будущего транспортного каркаса станет доступный скоростной общественный транспорт – метро, LRT и BRT – в пешей доступности для 75% населения. Это позволит повысить скорость передвижения пассажиров на 20-30%", – сказал Досаев.

В результате планируется интервал движения в часы пик снизить с нынешних 30 минут до 5-10 минут. Мастер-план будет принят в декабре т.г.

Кроме того, для интеграции с городским общественным транспортом и перехвата входящего автомобильного транспорта с учетом полицентричности разрабатывается ПСД на 3 транспортно-пересадочных узла. Это позволит до 2026 года сократить въезжающий транспорт до 120 тыс. единиц.

Особое внимание акимат Алматы уделяет повышению качества коммунальных услуг для населения. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры города в рамках Программы "Тариф в обмен на инвестиции" ежегодно планируется снижать износ сетей теплоснабжения на 1,7-2%, водоснабжения – на 1,6% и электроснабжения – на 1,2%.

В соответствии с Генеральным планом в 2030 году население Алматы увеличится с нынешних 2,2 млн до 2,5 млн человек. Одним из ключевых вызовов для развития города является стабильное водоснабжение и ввод новых источников. Для обеспечения централизованной подачей воды 100% населения мегаполиса ведется проектирование и строительство 4 новых водозаборов:

"Каргалы" проектной мощностью 15 тыс. м3/сутки с охватом 50 тыс. жителей (работы начаты в марте 2020 года, завершение – осень т.г.);

"Аксай", проектная мощность 22 тыс. м3/сутки с охватом 100 тыс. жителей западной части Наурызбайского района (работы начаты в августе 2022 года, завершение – сентябрь 2025 года);

"Ерменсай", проектная мощность 9 тыс. м3/сутки с охватом 22 тыс. жителей (завершается корректировка ПСД, начало строительства – II квартал 2024 года, завершение – до конца 2025 года);

"Барлык", мощность 43 тыс. м3/сутки с охватом 80 тыс. жителей в Алатауском и Наурызбайском районах (начата разработка ТЭО, завершение проекта – 2026 год).

"Вопрос стабильного водоснабжения в Алматы остро стоит не первый год. Жители мкр. Акжар и Шугыла Наурызбайского района испытывали хроническую нехватку питьевой воды в весенне-летний период последние 18 лет (с 2004 года). С учетом частых обращений жителей прошлой осенью с привлечением частного инвестора "Qazaq stroy" был разработан и с марта этого года реализован проект в течение 6 месяцев. Построены магистральный водопровод, насосная станция и резервуары воды, которые ввели в эксплуатацию 1 августа т.г. На сегодня идет подключение абонентов. Охват составит 35 тыс. жителей микрорайонов Акжар и Шугыла", – сообщил Ерболат Досаев.

Для решения проблемы отсутствия устойчивого водоснабжения в микрорайонах Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный Медеуского района в марте т.г. по линии ЧС на водозаборе Балхаш начато строительство 4 скважин и 2 резервуаров мощностью 7,2 тыс. м³/сутки с завершением до конца текущего года. Это позволит охватить водоснабжением 20 тыс. жителей.

С учетом постоянного прироста населения в мегаполисе реализуется комплекс мер для обеспечения доступности образовательных и медицинских услуг. Начата комплексная программа по строительству и модернизации действующих 10 крупных многопрофильных стационаров и родильных домов города. Дефицит мест в школах снизился до 27,5 тыс. по сравнению с 33 тыс. мест в 2022 году. До конца 2023 года будет введено 11 школ и пристроек на 5 670 мест за счет местного бюджета и частных инвестиций. Также в следующем году планируется открыть 4 государственных детсада на 860 мест.

Для развития и сохранения зеленого фонда в текущем году будет высажено 320 тыс. саженцев и 1,2 млн до конца 2025 года. Ведется биообработка 2,3 млн зеленых насаждений от различных вредителей. Продолжается строительство 5 новых рекреационных зон и набережных рек.

В завершении доклада аким мегаполиса проинформировал, что результатом работы по цифровизации процессов обеспечения безопасной и комфортной жизнедеятельности стало снижение с начала года количества уголовных правонарушений на 28,7%, дорожно-транспортных происшествий на 24,5%. На сегодня выведены в Центр оперативного управления Департамента полиции 18,8 тыс. видеокамер. До конца года будет установлено 35 систем "Тревожной кнопки" в 8 районах города, а до конца 2025 года – еще 70.