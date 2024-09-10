Кому-то повезет: Гороскоп на 10 сентября 2024 года

Астрологи подготовили прогноз на 10 сентября для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня не стоит сильно рассчитывать на везение. Овнам лучше полагаться на собственные силы, так вы избежите и разочарований, и многих неприятных моментов. Вам не помешают советы; даже простого обсуждения ситуации порой достаточно для того, чтобы понять, как лучше действовать.

Телец

Первая половина дня благоприятна, вы сможете решить несколько серьезных и срочных задач. Тельцам удастся произвести хорошее впечатление, привлечь на свою сторону даже тех, кто прежде сомневался в вашей правоте.

Вторая половина дня больше подходит для того, чтобы отдыхать, восстанавливать силы и заботиться о своем здоровье.

Близнецы

Сегодня возможны плодотворные деловые переговоры, приятные встречи. Вероятны денежные поступления. Будет шанс пообщаться с человеком, о котором вы прежде слышали много интересного.

Наверняка найдется масса интересных тем для разговора, вы узнаете нечто новое и полезное. Вторая половина дня радует хорошими новостями издалека.

Рак

Вы сегодня отлично справляетесь с решением организационных вопросов, оформлением документов. Старые знакомые сделают интересные предложения, от которых не захочется отказываться. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуется умение быстро оценить ситуацию и сделать верные выводы. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Лев

Ваши таланты и сильные стороны заметят даже те, кто обычно настроен скептически по отношению и к окружающим, и к миру в целом. Если вам понадобятся союзники, вы найдете их без труда. У Львов возможны денежные поступления, не исключено удачное решение финансового вопроса. Чуть позже деньги пригодятся вам для чего-то важного. Нежелательно делать покупки в кредит.

Дева

Реализовать сразу несколько дел Девам едва ли удастся; лучше дождаться благоприятного момента, прежде чем начинать действовать. Вторая половина дня лучше всего подходит для отдыха, восстановления сил, каких-то неутомительных занятий, а также общения с теми, кто хорошо понимает вас и во всем поддерживает. Полезно будет поговорить о событиях недавнего прошлого: вы взглянете на них по-новому.

Весы

Вы быстро научитесь всему, что нужно, разберетесь в сложных вопросах, поймете, что нужно предпринять в первую очередь.

Охотно помогают старые и новые знакомые. Общие дела могут положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории, если вы ничего не будете иметь против. Сегодня вы можете быть совершенно искренними с теми, кто вам дорог.

Скорпион

Сегодня возможно удачное решение профессиональных вопросов, многие Скорпионы смогут укрепить свои позиции и даже подняться по карьерной лестнице. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций.

Вы хорошо ладите с близкими, всегда находите нужные слова, можете поддержать тех, кому это нужно.

Стрелец

Не всем представителям знака удастся избежать конфликтов с окружающими или долгих споров, отнимающих энергию.

Но вы все же стараетесь сгладить острые углы. Часто это удается благодаря природной деликатности, способности понять чужие чувства и отнестись к ним с уважением.

Козерог

Легкомысленное отношение к делам ведет к ошибкам, вы это прекрасно знаете, но настроиться на серьезный лад удается не сразу. Козерогам полезно будет прислушаться к советам старых знакомых.

Вам подскажут, как лучше поступить в неоднозначной ситуации, помогут найти кратчайший путь к цели. Вечер радует приятными встречами и подходит для романтических свиданий.

Водолей

Сегодня не исключены предложения о новой работе или долгосрочном сотрудничестве с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Стоит быть осторожнее в финансовых делах.

Вы склонны к расточительности и порой тратите слишком много на то, без чего легко обошлись бы. Стоит посоветоваться с близкими, прежде чем делать какие-то крупные покупки.

Рыбы

Начало дня будет благоприятным и плодотворным. У Рыб это подходящее время для того, чтобы вернуться к делам, которые прежде казались почти безнадежными.

Постарайтесь не терять оптимизма. Тут многое зависит от вашего окружения. Старайтесь сегодня держаться подальше от тех, кто любит жаловаться на жизнь и всегда находит поводы для критики.

Ранее астролог Тамара Глоба подготовила прогноз, предупреждающий о возможных разочарованиях для представителей некоторых знаков зодиака.

