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Кому-то повезет: Гороскоп на 10 сентября 2024 года

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 05:45 Фото: pixabay
Астрологи подготовили прогноз на 10 сентября для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня не стоит сильно рассчитывать на везение. Овнам лучше полагаться на собственные силы, так вы избежите и разочарований, и многих неприятных моментов. Вам не помешают советы; даже простого обсуждения ситуации порой достаточно для того, чтобы понять, как лучше действовать.

Телец

Первая половина дня благоприятна, вы сможете решить несколько серьезных и срочных задач. Тельцам удастся произвести хорошее впечатление, привлечь на свою сторону даже тех, кто прежде сомневался в вашей правоте.

Вторая половина дня больше подходит для того, чтобы отдыхать, восстанавливать силы и заботиться о своем здоровье.

Близнецы

Сегодня возможны плодотворные деловые переговоры, приятные встречи. Вероятны денежные поступления. Будет шанс пообщаться с человеком, о котором вы прежде слышали много интересного.

Наверняка найдется масса интересных тем для разговора, вы узнаете нечто новое и полезное. Вторая половина дня радует хорошими новостями издалека.

Рак

Вы сегодня отлично справляетесь с решением организационных вопросов, оформлением документов. Старые знакомые сделают интересные предложения, от которых не захочется отказываться. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуется умение быстро оценить ситуацию и сделать верные выводы. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Лев

Ваши таланты и сильные стороны заметят даже те, кто обычно настроен скептически по отношению и к окружающим, и к миру в целом. Если вам понадобятся союзники, вы найдете их без труда. У Львов возможны денежные поступления, не исключено удачное решение финансового вопроса. Чуть позже деньги пригодятся вам для чего-то важного. Нежелательно делать покупки в кредит.

Дева

Реализовать сразу несколько дел Девам едва ли удастся; лучше дождаться благоприятного момента, прежде чем начинать действовать. Вторая половина дня лучше всего подходит для отдыха, восстановления сил, каких-то неутомительных занятий, а также общения с теми, кто хорошо понимает вас и во всем поддерживает. Полезно будет поговорить о событиях недавнего прошлого: вы взглянете на них по-новому.

Весы

Вы быстро научитесь всему, что нужно, разберетесь в сложных вопросах, поймете, что нужно предпринять в первую очередь.

Охотно помогают старые и новые знакомые. Общие дела могут положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории, если вы ничего не будете иметь против. Сегодня вы можете быть совершенно искренними с теми, кто вам дорог.

Скорпион

Сегодня возможно удачное решение профессиональных вопросов, многие Скорпионы смогут укрепить свои позиции и даже подняться по карьерной лестнице. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций.

Вы хорошо ладите с близкими, всегда находите нужные слова, можете поддержать тех, кому это нужно.

Стрелец

Не всем представителям знака удастся избежать конфликтов с окружающими или долгих споров, отнимающих энергию.

Но вы все же стараетесь сгладить острые углы. Часто это удается благодаря природной деликатности, способности понять чужие чувства и отнестись к ним с уважением.

Козерог

Легкомысленное отношение к делам ведет к ошибкам, вы это прекрасно знаете, но настроиться на серьезный лад удается не сразу. Козерогам полезно будет прислушаться к советам старых знакомых.

Вам подскажут, как лучше поступить в неоднозначной ситуации, помогут найти кратчайший путь к цели. Вечер радует приятными встречами и подходит для романтических свиданий.

Водолей

Сегодня не исключены предложения о новой работе или долгосрочном сотрудничестве с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Стоит быть осторожнее в финансовых делах.

Вы склонны к расточительности и порой тратите слишком много на то, без чего легко обошлись бы. Стоит посоветоваться с близкими, прежде чем делать какие-то крупные покупки.

Рыбы

Начало дня будет благоприятным и плодотворным. У Рыб это подходящее время для того, чтобы вернуться к делам, которые прежде казались почти безнадежными.

Постарайтесь не терять оптимизма. Тут многое зависит от вашего окружения. Старайтесь сегодня держаться подальше от тех, кто любит жаловаться на жизнь и всегда находит поводы для критики.

Ранее астролог Тамара Глоба подготовила прогноз, предупреждающий о возможных разочарованиях для представителей некоторых знаков зодиака.

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