Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

На 21 августа в 11 регионах страны и в Астане объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидается гроза.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке, западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау в конце дня ожидается гроза.



Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +36+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области – туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на большей части области – гроза. Днем на севере, востоке области – град. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара +35. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35. Ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара +38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Туркестанский области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Улытауской области ожидается сильная жара +35+37. Сохраняется высокая пожарная опасность.

