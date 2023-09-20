В Астане и 11 областях Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 11 областях страны на 21 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе Атырауской области – туман.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области – туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.



Днем на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.



На востоке, юге Абайской области ожидается сильный дождь, гроза, днем – град. Ветер северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер западный, порывы 17-22 м/с



Ночью и утром на севере, юге Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.



Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.



На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, днем – град. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.



Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юго-западе, в горных районах области – гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

