30 тыс. тенге до БАО: алматинцы возмущены поборами

В социальных сетях появилось видео. На кадрах мужчина возмущается, что дорога до БАО аварийная, как говорят сотрудники КазАвтоЖол, но на служебном автомобиле можно добраться за 30 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Мужчина спрашивает, законно ли это.

"Происходит это в Алма-Арасане. Сотрудники КазАвтоЖол не пускают выше плотины под предлогом плохой дороги. При этом таксисты там едут и плохая дорога становится хорошей. За 30 000 тенге можно поехать на служебном транспорте до БАО. Я думаю, это не совсем справедливо по отношению к народу. Есть такие, кто столкнулся с подобным? На вопрос, ремонтируют ли дорогу, ответили, что нет", – говорится в комментарии к видео.

В КазАвтоЖол прокомментировали данное видео.

"По предписанию полиции на участке дороги "Алматы-Космостанция" км 15-34 движение автотранспортных средств ограничено. Ограничение для движения автотранспортных средств введено в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность)", – говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, согласно предписанию, проезд автотранспортных средств на вышеуказанный участок запрещен, за исключением служб национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма города Алматы.

Отмечается, что при этом для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет.

"Информация о том, что дорожные службы перевозят людей за определенную плату, не соответствует действительности", – заверили в КазАвтоЖол.

Сотрудники дорожных служб занимаются содержанием данного участка дороги. При помощи специальной техники ликвидируют последствия обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин и др.

Национальная компания намерена обратиться в полицию для оказания содействия в усилении патрулирования на данном участке и в организации специального рейда.

Ранее алматинцев напугало обмелевшее БАО.