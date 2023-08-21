30 тыс. тенге до БАО: алматинцы возмущены поборами
Мужчина спрашивает, законно ли это.
"Происходит это в Алма-Арасане. Сотрудники КазАвтоЖол не пускают выше плотины под предлогом плохой дороги. При этом таксисты там едут и плохая дорога становится хорошей. За 30 000 тенге можно поехать на служебном транспорте до БАО. Я думаю, это не совсем справедливо по отношению к народу. Есть такие, кто столкнулся с подобным? На вопрос, ремонтируют ли дорогу, ответили, что нет", – говорится в комментарии к видео.
В КазАвтоЖол прокомментировали данное видео.
"По предписанию полиции на участке дороги "Алматы-Космостанция" км 15-34 движение автотранспортных средств ограничено. Ограничение для движения автотранспортных средств введено в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность)", – говорится в сообщении.
Как рассказали в компании, согласно предписанию, проезд автотранспортных средств на вышеуказанный участок запрещен, за исключением служб национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма города Алматы.
Отмечается, что при этом для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет.
"Информация о том, что дорожные службы перевозят людей за определенную плату, не соответствует действительности", – заверили в КазАвтоЖол.
Сотрудники дорожных служб занимаются содержанием данного участка дороги. При помощи специальной техники ликвидируют последствия обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин и др.
Национальная компания намерена обратиться в полицию для оказания содействия в усилении патрулирования на данном участке и в организации специального рейда.
Ранее алматинцев напугало обмелевшее БАО.