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Казахстанцы "атаковали" Хоргос на выходных

Очереди на МЦПС "Хоргос" Фото: gov.kz
В социальных сетях распространяют видео, на котором посетители МЦПС "Хоргос" в буквальном смысле выбивают для себя место в автобусе до границы с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как видно на кадрах, на границе образовалась огромная очередь на один из подъезжающих автобусов, вплоть до самого МЦПС. Очевидцы объяснили это тем, что на выходных на пункте пропуска было мало общественного транспорта, приходилось очень долго ждать транспорт.


В администрации МЦПС ситуацию объяснили большим количеством посетителей именно на прошлых выходных. По официальным данным, только за субботу границу с Китаем посетили почти 6 тысяч человек. Это в два раза больше чем в будние дни.

​"С раннего утра образовалась большая очередь людей на кассе и на посадке пассажиров. Предположительно, данная обстановка возникла в связи с подготовкой к школе. Принятыми мерами были дополнительно привлечены: один кассир на кассу, а также два специалиста из отдела туризма для разъяснения посетителям возможности приобретения билетов через QR код. Также были задействованы все четыре турникета для прохода, дополнительно задействованы два контролера. На посадке в работе имеются 15 автобусов по 30 пассажирских мест. Однако в связи с резким увеличением пассажиропотока возникла очередь на посадку. В связи с чем дополнительно были привлечены автобусы ТОО "Бизнес Терминал" в количестве двух единиц, на 30 и 60 посадочных мест," - сообщил директор ТОО "Қорғас-Коммерц" ​​​​​Айдар Омаров.

Уже на эти выходные руководство МЦПС решило подстраховаться и выпустить на линию еще пять автобусов на 150 мест. А с начала сентября планируется задействовать автопарк на 25 автобусов, это позволит минимизировать аналогичные эксцессы.

МЦПС "Хоргос" закрыли до особого распоряжения в феврале 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновил деятельность "Хоргос" 24 апреля 2023 года.

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