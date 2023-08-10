Дорога до МЦПС "Хоргос" начала рушиться из-за дождей в Жетысуской области

На республиканской трассе между Талдыкорганом и МЦПС "Хоргос" из-за дождей начал разрушаться асфальт. Общественники бьют тревогу, сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий появилось накануне в социальных сетях. Как видно на кадрах, обочину трассы размыло, и в результате асфальт начал рассыпаться.

"Это кошмар, куда смотрели проектировщики? Асфальт из-за воды проваливается, тут где-то 100 метров такой дороги. Если сюда вылетит машина, от нее ничего не останется. Тут яма мне по пояс", – говорит активистка Сандугаш Дуйсенова.

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе "КазАвтоЖола" заверили, что ситуация не угрожает безопасности автомобилистов. В связи с особыми погодными условиями подрядчики сейчас проводят специальные работы на этом участке.



"В связи с длительным сохранением повышенной температуры воздуха и интенсивного таяния снега в предгорной местности, а также с проходом ливневых дождей, на участке подрядная организация проводит работы по отсыпке обочины и откоса автомобильной дороги, а также по рытью траншеи вдоль автомобильной дороги для отвода талых и дождевых вод", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

Ежедневно по трассе в сторону границы с Китаем проезжают сотни автомобилей. Несмотря на заявление национальной компании, местные общественники все же призывают водителей быть как можно осторожнее на этом участке трассы Сарыозек-Коктал.

Ранее дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень закрыли в Алматинской области из-за высокой вероятности схода селей.