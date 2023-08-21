Можно ли алматинским школьникам носить кеды
Фото: pixabay
Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК рассказала, какой должна быть школьная форма и обувь в новом учебном году, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На брифинге журналисты отметили, что многие родители сейчас задаются вопросом, стоит ли покупать в школу кеды и разрешают ли носить такую обувь в учебных заведениях.
"Что касается спортивной обуви: должен быть классический вид обуви, других дополнительных требований не ставится", – отметила Ляззат Жылкыбаева.
Глава управления добавила, что в целом особых изменений по школьной форме в этом году нет. Школьная одежда должна быть классического стиля и иметь единый цвет.
О том, в какую сумму обойдется подготовка к школе в Алматы, читайте здесь.
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