Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, имеют ли право учителя заставлять родителей покупать рабочие тетради, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК журналист привела пример, что родителей 2-4 классов учителя заставляют покупать рабочие тетради. Средняя цена таких тетрадей 5 тыс. тенге, при этом найти их достаточно сложно, отметила она.

Руководитель Управления образования города Ляззат Жылкыбаева ответила ей, что учебники и рабочие тетради к предстоящему учебному году уже закупили для 1 классов. То есть дополнительно покупать рабочие тетради первоклашкам не нужно.

"Для 2-4 классов рабочая тетрадь идет как учебно-методический комплекс. Учителя не имеют право требовать покупать их, поскольку обязательным это не является", – сказала Ляззат Жылкыбаева.

Она добавила, что в случае, если кто-то из родителей с таким столкнулся, то они могут обратиться с жалобой в Управление образования города Алматы.

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