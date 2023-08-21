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Депутат из Талдыкоргана опроверг информацию о переезде в Россию

Никита Шведин, переезд в Россию Фото: Анастасия Ратушина
Никита Шведин опроверг информацию о своем переезде в Россию после сложения полномочий депутата талдыкорганского городского маслихата, сообщает Zakon.kz

На прошлой неделе ряд СМИ опубликовали информацию о переезде Шведина в Россию. Это стало известно после того, как депутат сложил свои полномочия спустя пол года после избрания. Корреспондент Zakon.kz связался с экс-депутатом и решил узнать причины его переезда, но Никита Шведин опроверг информацию.

"Я никуда не переезжаю, я живу в Талдыкоргане и продолжаю заниматься волонтерской деятельностью. Информация о моем переезде является фейковой, но полномочия депутата я действительно сложил," – сообщил Шведин.  

Секретарь маслихата города Талдыкоргана Темирболат Ахажан подтвердил, что в местном депутатском корпусе произошли изменения. Когда изберут нового депутата, пока неизвестно. 

Никита Шведен является активистом в Талдыкоргане. Долгие годы он занимается благотворительностью и возглавляет волонтерский центр Lider.kz. За свои заслуги был награжден званием почетного гражданина областного центра.

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