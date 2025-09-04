#АЭС в Казахстане
События

КНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Комитет национальной безопасности РК опроверг информацию о задержании своих сотрудников, сообщает Zakon.kz.

4 сентября 2025 года пресс-служба ведомства распространила заявление:

"В Telegram-канале "Orda" размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность".

Ранее Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте РК опроверг распространившуюся информацию о задержании министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу и предпринимателя Гаджи Гаджиева. А министр культуры и информации Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
