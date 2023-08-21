Сильные дожди, град и порывистый ветер: прогноз погоды в Казахстане на 22-24 августа

На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидаются сильные дожди, понижение температуры воздуха до 18 тепла, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 августа 2023 года опубликовал "Казгидромет". Сильные дожди ожидаются на западе, северо-западе и севере страны.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей. На западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", – сказано в сообщении синоптиков.

В северной половине республики днем ожидается понижение температуры воздуха до 18-24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.