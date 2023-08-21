Незаконную автомойку снесли в Алматы

В Алматы незаконную автомойку снесли по решению суда, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, здание по ул. Жакыбаева, 5 в мкр. Шугыла было возведено за отсутствием разрешительных документов.

Управление в отношении собственника провело внеплановую проверку.

"Автомойку построили хозяйственным способом без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров. Кроме того, объект эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

7 июля 2022 года собственнику выдали предписание об устранении выявленных нарушений.



17 сентября 2022 года Управление направило исковое заявление в Наурызбайский районный суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

11 января 2023 года решением Наурызбайского районного суда города Алматы исковое заявление удовлетворено, однако собственник подал апелляционную жалобу.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

12 апреля 2023 года постановлением городского суда решение первой инстанции оставили без изменений. Накануне собственник завершил принудительный снос незаконного объекта во исполнение решения суда.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в Алматы снесли незаконно строящийся магазин.