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В Алматы по решению суда снесли автомойку

В Алматы снесли автомойку по решению суда, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 09:45 Фото: акимат Алматы
По решению суда в Алматы снесли незаконно возведенную автомойку, передает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля города сообщили, что объект возведен незаконно.

Отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.

"Управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой". Акимат города Алматы

Накануне собственник добровольно снес объект в присутствии судебных исполнителей городского Департамента юстиции.

В целом в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 39 незаконных объектов, в том числе такие крупные, как ЖК "Мечта", KHAN, "Граф", "Алма Гарден" и другие.

Ранее стало известно, что в Алматы по решению суда сносят незаконный объект на улице И. Каримова.

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