Из-за схода вагонов пять пассажирских поездов задержали в Улытауской области
Фото: Zakon.kz
График движения пяти пассажирских поездов оказался нарушен из-за схода грузовых вагонов вечером 20 августа. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ" 21 августа, 20 августа в 20:30 на разъезде №157 сошли с рельсов десять вагонов. Это произошло, когда на боковой путь переводили грузовой поезд на скорости 15 км/ч. Никто не погиб и не пострадал.
"Для ликвидации последствий схода вагонов задействовали восстановительные поезда со станций Жанаарка и Караганда. В 4:15 21 августа движение открыли для всех поездов", – уточнили в КТЖ.
Инцидент повлиял на график движения пассажирских составов. Как сообщили в пресс-службе акимата Улытауской области, из-за происшествия оказались задержаны следующие поезда:
- №107 Жезказган – Астана;
- №108 Астана – Жезказган;
- №610 Караганда – Жезказган;
- №66 Нурлы жол – Жезказган;
- №118 Астана – Кызылорда.
Последствия схода вагонов уже устранили.
В начале июня в Алматы пассажирский поезд сошел с рельсов.
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