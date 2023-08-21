Из-за схода вагонов пять пассажирских поездов задержали в Улытауской области

График движения пяти пассажирских поездов оказался нарушен из-за схода грузовых вагонов вечером 20 августа. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ" 21 августа, 20 августа в 20:30 на разъезде №157 сошли с рельсов десять вагонов. Это произошло, когда на боковой путь переводили грузовой поезд на скорости 15 км/ч. Никто не погиб и не пострадал.

"Для ликвидации последствий схода вагонов задействовали восстановительные поезда со станций Жанаарка и Караганда. В 4:15 21 августа движение открыли для всех поездов", – уточнили в КТЖ.

Инцидент повлиял на график движения пассажирских составов. Как сообщили в пресс-службе акимата Улытауской области, из-за происшествия оказались задержаны следующие поезда:

№107 Жезказган – Астана;

№108 Астана – Жезказган;

№610 Караганда – Жезказган;

№66 Нурлы жол – Жезказган;

№118 Астана – Кызылорда.

Последствия схода вагонов уже устранили.

В начале июня в Алматы пассажирский поезд сошел с рельсов.