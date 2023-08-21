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Из-за схода вагонов пять пассажирских поездов задержали в Улытауской области

Поезда задержали в Улытауской области из-за схода вагонов Фото: Zakon.kz
График движения пяти пассажирских поездов оказался нарушен из-за схода грузовых вагонов вечером 20 августа. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ" 21 августа, 20 августа в 20:30 на разъезде №157 сошли с рельсов десять вагонов. Это произошло, когда на боковой путь переводили грузовой поезд на скорости 15 км/ч. Никто не погиб и не пострадал.

"Для ликвидации последствий схода вагонов задействовали восстановительные поезда со станций Жанаарка и Караганда. В 4:15 21 августа движение открыли для всех поездов", – уточнили в КТЖ.

Инцидент повлиял на график движения пассажирских составов. Как сообщили в пресс-службе акимата Улытауской области, из-за происшествия оказались задержаны следующие поезда:

  • №107 Жезказган – Астана;
  • №108 Астана – Жезказган;
  • №610 Караганда – Жезказган;
  • №66 Нурлы жол – Жезказган;
  • №118 Астана – Кызылорда.

Последствия схода вагонов уже устранили.

В начале июня в Алматы пассажирский поезд сошел с рельсов.

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