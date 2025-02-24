Компанию оштрафовали за сход вагонов грузового поезда в Туркестанской области

В 2024 году на железнодорожном участке Тюлькубас – Арыс сложного кривого перегона "Арыс – Тюлькубас" произошел сход восьми вагонов грузового поезда. По этому инциденту суд вынес решение в отношении виновного, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Туркестанского областного суда, в протоколе об административном правонарушении инспектор транспортного контроля по Туркестанской области указал, что причиной происшествия стал некачественный деповской ремонт вагонов, произведенный АО "Уральская вагоноремонтная компания". Это привело к повреждению железнодорожного подвижного состава до состояния, не подлежащего восстановлению. Инспектор просил суд привлечь УВК к административной ответственности.

"Тюлькубасский районный суд Туркестанской области, рассмотрев материалы трех дел об административных правонарушениях в отношении УВК, указал, что в ходе исследования установлено: технической причиной схода восьми грузовых вагонов стал некачественный деповской ремонт платформы в УВК", – говорится в информации.

В пресс-службе суда добавили, что вина УВК в непринятии должных мер по содержанию, эксплуатации и ремонту подвижного состава, а также технических средств по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте подтверждена:

пояснениями участников производства;

актами расследования крушения, проведенного комиссией по приказу и. о. министра транспорта РК и комиссией по Инструкции о порядке совместных действий железнодорожных администраций стран СНГ, Прибалтики и Грузии по служебному расследованию нарушений безопасности движения;

протоколами совещаний, проведенных главным ревизором по безопасности движения КТЖ, а также другими материалами дела.

Суд, с учетом изложенного, признал АО виновным по п. 2 ч. 6, 7 и 8 ст. 559 КоАП и наложил на УВК административное взыскание в виде штрафа в размере 1,4 млн тенге.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее схожая ситуация произошла 2 февраля 2025 года. Тогда только один вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане.