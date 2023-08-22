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Законодательство РК

В ЗКО поддержано свыше 600 проектов бизнеса через фонд "Даму"

В ЗКО поддержано свыше 600 проектов бизнеса через фонд "Даму" Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В ходе рабочего визита в область министр Национальной экономики РК Алибек Куантыров побывал в региональном филиале АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по Западно-Казахстанской области, где ознакомился с проведенной работой, направленной на развитие предпринимательства.

Фонд развития предпринимательства "Даму" с 2010 года является финансовым агентом, осуществляющим реализацию мер государственной поддержки (субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, гарантирование кредитов предпринимателей перед банками второго уровня) в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и программы "Экономика простых вещей".

Алибек Куантыров

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В 2022 году по Западно-Казахстанской области в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы было просубсидировано 1306 проектов на сумму кредита 31,1 млрд. тенге. Прогарантировано 1 183 проекта на сумму кредита 16,8 млрд. тенге, сумма гарантии 9,5 млрд. тенге. По итогам 7 месяцев 2023 года поддержано 333 проекта по инструменту субсидирования на общую сумму кредитов 13,5 млрд тенге и 290 проектов по гарантированию на сумму кредита 13,6 млрд. тенге, сумма гарантии 6,7 млрд. тенге", – рассказала директор филиала Балгын Оразова.

Глава МНЭ отметил, что Фондом "Даму" проводится большая работа, способствующая развитию и поддержке предпринимательства в стране, улучшению экономического микроклимата и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

Фонд Даму

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также министр ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону в городе Аксай Бурлинского района ЗКО. Центральная котельная города, которая находится на балансе ГКП "Аксайжылукуат", в отопительный сезон обеспечивает теплом 77 многоэтажных домов, 12 социальных объектов, а также объекты малого и среднего бизнеса. Здесь установлены 4 котла мощностью 10 МВт каждый.

встреча

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Коммунальное учреждение планирует строительство миниГТЭС мощностью 3,5 МВт, которая позволит сократить расходы на приобретение электрической энергии и в неотопительный период снабжать город горячим водоснабжением при меньших затратах. Для этого необходимо около 1 миллиарда тенге для разработки ПСД и строительно-монтажных работ в рамках программы "Развитие моногородов".

оборудование

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Реализация этой задачи планируется без повышения тарифов для населения, но для этого предприятию нужно получить разрешение заниматься иными видами деятельности. Предприятие просит исключить ТОО "Ақсай жаңғырту" из перечня Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Министр поддержал просьбу местных властей, заверив, что данный вопрос будет решаться на уровне правительства РК.

счетчик

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

презентация

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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