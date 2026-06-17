Господдержка становится ближе: Серик Жумангарин ознакомился с работой мобильных фронт-офисов Фонда "Даму"

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Абайскую область ознакомился с работой мобильного фронт-офиса Фонда развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек").

Проект презентовал председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев. Он отметил, что мобильный фронт-офис – это специализированный микроавтобус, который запущен для оказания поддержки предпринимателям в отдаленных городах и селах.

"Первые выезды мобильных фронт-офисов уже состоялись в 12 регионах страны. Консультационную поддержку получили больше 300 человек. До конца года планируем посетить 195 районных центров и оказать больше 5 тысяч консультаций. В Абайской области фронт-офис побывал в Маканчинском, Урджарском, Бородулихинском и Аягозском районах", – сказал Фархат Сарсекеев.

В выездную группу входят консультанты Фонда "Даму", представители акиматов, банков, НПП "Атамекен", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" и консалтинговых компаний. Они предоставляют предпринимателям полную информацию по всем программам государственной поддержки бизнеса Холдинга "Байтерек", кроме того, принимают заявки на местах.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В рамках мобильных фронт-офисов предприниматели могут получить информацию по инструментам субсидирования, гарантирования, льготного кредитования, микрофинансирования, лизинга, поддержки экспортных проектов, а также нефинансовой поддержки – обучению, консультациям и сопровождению проектов.

Серик Жумангарин ознакомился с концепцией работы мобильного фронт-офиса и отметил важность доступности государственной поддержки каждому предпринимателю независимо от места проживания и ведения бизнеса.

Особое внимание уделяется реализации Единой программы поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", запущенной в рамках исполнения поручения главы государства. Программа направлена на вовлечение предпринимателей из малых городов и сел в меры государственной поддержки.

Помимо выездов в отдаленные села мобильный фронт-офис активно участвует в мероприятиях, где собираются предприниматели. Это позволяет сделать услуги Фонда еще более доступными и приблизить их к бизнесу.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Так, сегодня в рамках выставки сельхозтоваропроизводителей области Абай, проходившей на Центральном арбате Семея, предприниматели и жители региона смогли получить консультации по действующим программам поддержки бизнеса. Среди них – семейчанка Меруерт Жумашева. Ее бизнес родился 10 лет назад. Начинался с курсов по ментальной арифметике и одного съемного кабинета. Сейчас социальный предприниматель и член Ассоциации деловых женщин руководит уже детским образовательным центром. В планах – купить коммерческое помещение и масштабировать свои проекты.

"Я пришла на ярмарку как посетитель и была приятно удивлена, увидев мобильный фронт-офис. Очень удобно, что специалисты сами приезжают на такие мероприятия и можно получить консультацию прямо на месте, не тратя время на отдельный визит. Сейчас мы рассматриваем возможности дальнейшего развития и расширения образовательного центра, поэтому для меня было важно узнать о действующих мерах государственной поддержки и доступных инструментах финансирования", – отметила она.

Новый формат работы реализован по принципу "единого окна" и направлен на повышение доступности кредитования и мер государственной поддержки для бизнеса. В этом году на базе региональных филиалов Фонда "Даму" также запущен Единый фронт-офис Холдинга "Байтерек". С начала года в него обратились порядка 12 тысяч предпринимателей, в том числе по Абайской области – 553, Восточно-Казахстанской области – 609.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Стоит отметить, что на базе данных мобильных фронт-офисов также планируется запустить реабилитационные центры, где малые предприниматели смогут получить консультацию по вопросам развития, масштабирования и преодоления возникающих трудностей в ведении бизнеса.

Проект мобильных фронт-офисов охватывает 17 регионов Казахстана, за исключением крупных городов Астаны, Алматы и Шымкента. Графики выездов будут публиковаться на официальном сайте Фонда "Даму" и в социальных сетях Фонда.