Более 3 тыс. человек состоят на учете по наркопоказателям в области Жетысу

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана "Справедливое государство: Единая нация, благополучное общество" отметил, что распространение наркотиков, в том числе синтетических, представляет большую угрозу благополучию будущих поколений.

Построение общества без наркотиков – задача, стоящая перед каждым гражданином Казахстана.







С целью привлечения внимания к глобальной проблеме современного мира и формирования у населения, а особенно молодежи, негативного отношения к употреблению наркотических средств в области Жетысу налажена системная профилактическая работа в этом направлении.







В Талдыкоргане действует областной центр психического здоровья, где оказывается стационарная помощь клиентам в добровольном и принудительном порядке. Только с начала этого года на добровольной основе было пролечено порядка 50 пациентов, четверо – в принудительном порядке, 5 – анонимно, остальные и сегодня состоят на динамическом наблюдении у нарколога. В данное время по наркологическим показателям в Жетісу на учете состоят свыше трех тысяч человек, а лидирующее место занимает Талдыкорган.

"Мы оказываем и экстренную помощь, и в плановом, и в добровольном, и в принудительном порядках. Экстренно – это когда поступают по показаниям в тяжелой степени абстинентного синдрома, в состоянии ломки, в плановом порядке – по направлению участкового врача. В принудительном порядке – это когда родственники, трудовые коллективы пишут в правоохранительные органы заявления, после прохождения медосмотра и заключения врачебной комиссии о том, что нет противопоказаний к принудительному лечению, и пациент в нем действительно нуждается, документы направляются в суд. После положительного решения о необходимости курса лечения, который составляет полгода, пациента помещают в наш центр. За это время он получает не только медицинскую помощь, с ним работают и психологи, которые проводят беседы, выявляют причины употребления наркотиков и говорят о важности получить лечение от болезни", – говорит директор областного центра психического здоровья Самат Шаймерден.

Между тем, большую работу по борьбе с распространением наркотиков ведут и стражи порядка. Особую обеспокоенность среди полицейских вызывает рост распространения синтетических видов наркотиков, осуществляемый посредством интернет-ресурсов, куда чаще всего вовлекаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие постоянного заработка, в том числе несовершеннолетние подростки.

"На постоянной основе нашими сотрудниками проводится мониторинг социальных сетей, на предмет выявления незаконной рекламы, а также пропаганды и распространения наркотиков. К примеру, с ноября прошлого года УПН велась оперативная разработка в отношении неизвестных лиц, распространявших рекламу наркотиков, а также вакансий работы "закладчиков", "курьеров", размещаемых на популярных интернет-сайтах, таких как "OLX", "Instagram", "ВКонтакте" и других. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий были установлены двое молодых жителей г.Талдыкоргана, которые были задержаны. Всего только за 5 месяцев этого года из незаконного оборота изъято более двух килограммов синтетических наркотиков", – рассказали в управлении по противодействию наркопреступности области Жетісу.

Вместе с тем, особое внимание в регионе уделяется профилактической работе, в особенности среди молодежи. Так, стражами порядка Коксуской районной полиции совместно с областным управлением по противодействию наркопреступности и центром психического здоровья организовано масштабное профилактическое мероприятие на территории района.

"С каждым днем растет число людей, чье будущее разрушает употребление наркотических средств. Немало и тех граждан, кто способствует этому. Только в прошлом году по факту выращивания конопли в Коксуском районе было зафиксировано 4 случая, а в нынешнем это число выросло вдвое. Также с начала текущего года было заведено 9 уголовных дел, связанных с выращиванием наркосодержащих растений и распространением запрещенных наркотических веществ", – сообщил начальник Коксуской районной полиции Нурболат Толебаев.

В ходе мероприятия сотрудники полиции местным жителям раздавали информационные брошюры, продемонстрировали профилактические ролики и провели широкую разъяснительную работу.





Влад Сергеев



