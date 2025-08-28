В Таразе старые школы обретают современный облик

В своем Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: "Качество среднего образования – одно из важнейших условий успешной нации".

Поэтому, по его словам, необходимо создать благоприятные условия для получения знаний и всестороннего развития каждого ученика.

"С этой целью реализуется национальный проект "Комфортная школа". До 2025 года мы создадим условия для обучения 800 тысяч детей в современных школах. Таким образом, полностью решим проблему аварийных зданий и трехсменного обучения. Это также существенно сократит разницу между сельскими и городскими школами. В целом строительство школ должно стать одной из приоритетных задач для Правительства и акиматов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря вниманию к сфере образования, система образования Тараза также добивается значительных успехов.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

В настоящее время в городе функционируют 294 образовательных учреждения, из них 141 – государственные, 153 – частные учреждения и организации.

В прошлом учебном году, в связи с изменением границ города, из Байзакского и Жамбылского районов были присоединены 37 учреждений, а завершено строительство 5 школ, что позволило создать 5180 ученических мест.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Особо стоит отметить, что 3 из этих школ построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". Говоря конкретно, в микрорайоне "Ұлы дала", где проживает свыше 45 тысяч человек, были возведены две школы на 2000 и 1200 мест, а в микрорайоне "Байтерек" – школа на 1200 мест. Также распахнули свои двери учебные заведения на 180 мест в массиве "Казарма" и на 600 мест в массиве "Арай". В результате такой планомерной работы количество школ в городе увеличилось на 42.

Благодаря открытию новых школ была решена проблема трехсменного обучения в школе-лицее №3 в микрорайоне "Байтерек".

Также в начале октября еще одна комфортная школа на 600 мест в массиве "Шолдала" примет своих первых учеников. За счет этого будет ликвидирован дефицит мест в средней школе №55. Все это – результат системной реализации задач, поставленных Президентом страны.

В древнем городе большое внимание уделяется не только строительству новых школ, но и капитальному ремонту действующих учебных заведений. Ведь комфортная учебная среда – основа качественного образования.

В связи с этим, благодаря строительству пристроек к средним школам №7, 15, 27, будут созданы полноценные условия для получения учащимися качественного образования.

Кроме того, капитальный ремонт проводится в школах №1, 13, 25, 45 и 54. В настоящее время ремонтные работы завершены в школах №1, 25 и 45. Оснащенные по современным стандартам образовательные учреждения распахнут свои двери в День знаний. В других школах ремонт также активно продолжается.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Согласно проекту, в рамках капремонта проводится модернизация инженерных систем (отопление, частично водоснабжение и канализация, сантехническое оборудование), а также реконструкция внешних стен блоков Б, В и Д с утеплением и заменой фасадов.

Ход ремонтных и строительных работ находится под личным контролем акима города Тараза Бакытжана Орынбекова.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Недавно глава города посетил школы, где ведется капитальный ремонт, и те, строительство которых уже завершено, ознакомившись с качеством работ и готовностью к учебному году. Обратив внимание на ход капитального ремонта в каждом учебном заведении, аким города дал конкретные поручения ответственным лицам по своевременному и качественному завершению строительства.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Работы по модернизации учебных заведений на этом не ограничиваются. Работа по модернизации учебных заведений в городе не ограничивается только этим. В частности, за счет средств, выделенных управлением образования акимата Жамбылской области, на конкурс государственных закупок был выставлен текущий ремонт средних школ №3, 8, 10, 11, 18, 22, 23, 30, 32, 38, 42, 43, 60, а также школ имени Шайкорык, В. Чкалова, Б. Бесбаева, Айтиева и Гоголя, проектно-сметная документация по которым уже готова.

Сфера образования остается одной из приоритетных и стратегически значимых отраслей. В этой области предстоит проделать еще немало работ, и все намеченные проекты и планы системны и выверены. Поэтому есть твердая уверенность в том, что система образования Тараза и в будущем будет уверенно двигаться по пути развития.

Автор: Лола Нурматова