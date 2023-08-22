Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акимат Алматы подал в суд на подрядчика за сорванную реконструкцию школы-лицея №48

Акимат Алматы судится с подрядчиком из-за срыва реконструкции школы-лицея №48 Фото: freepik
Акимат Алматы ведет судебное разбирательство с подрядчиком, который сорвал сроки реконструкции школы-лицея №48. Строительство начали еще в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 22 августа, реконструировать школу-лицей №48 и возвести пристройку к ней должны были за десять месяцев. Строительство начали в июле 2021 года, но работы до сих пор так и не завершены.


"Ввиду удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку. Срок завершения работ продлили до 31 января 2023 года. В связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО "Риголит" подали исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства", – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин провел рабочий объезд проблемных объектов, проверив в том числе здание школы-лицея №48. Он отметил, что сейчас объект готов на 99%, его планируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года. В лицее провели сейсмоусиление, заменили внутренние и наружные отделочные работы, обновили коммуникации, установили новые оконные блоки и реконструировали кровлю.

В июне сообщалось, что акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения и благоустройство территории в Турксибском районе.

Читайте также

Пристройку к жилому дому снесли в Алматы

Более 3 тыс. человек состоят на учете по наркопоказателям в области Жетысу

Количество переехавших в Казахстан иностранцев выросло почти в два раза

Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления