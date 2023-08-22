Акимат Алматы подал в суд на подрядчика за сорванную реконструкцию школы-лицея №48

Акимат Алматы ведет судебное разбирательство с подрядчиком, который сорвал сроки реконструкции школы-лицея №48. Строительство начали еще в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 22 августа, реконструировать школу-лицей №48 и возвести пристройку к ней должны были за десять месяцев. Строительство начали в июле 2021 года, но работы до сих пор так и не завершены.





"Ввиду удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку. Срок завершения работ продлили до 31 января 2023 года. В связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО "Риголит" подали исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства", – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин провел рабочий объезд проблемных объектов, проверив в том числе здание школы-лицея №48. Он отметил, что сейчас объект готов на 99%, его планируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года. В лицее провели сейсмоусиление, заменили внутренние и наружные отделочные работы, обновили коммуникации, установили новые оконные блоки и реконструировали кровлю.



В июне сообщалось, что акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения и благоустройство территории в Турксибском районе.