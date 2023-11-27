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Сколько заплатил акимат Алматы подрядчику, сорвавшему контракт на освещение города

Акимат Алматы расплатился с подрядчиком, сорвавшим контракт на освещение города Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы опровергли информацию о том, что у городских властей есть долги перед подрядчиком, который занимался модернизацией наружного освещения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 ноября в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы, городской акимат не имеет задолженности перед ТОО "ABM-Building 2007", которое занималось модернизацией наружного освещения в мегаполисе. Информация о том, что у властей есть долги перед подрядчиком, из-за которых тот якобы не может расплатиться с сотрудниками, недостоверна.

По информации управления, договор между городским предприятием "Алматы Қала Жарық" и частной компанией приостановили в июне из-за того, что подрядчик не выполнил необходимые работы. У заказчика были претензии к качеству исполнения контракта, эти замечания так и не устранили. В октябре специализированный межрайонный экономический суд расторг договор государственно-частного партнерства по проекту модернизации наружного освещения в городе.


"За период 2019-2023 годов частному партнеру по договору выплатили 26,9 млрд тенге в счет возмещения его инвестиций и затрат на обслуживание. Оплаты по договору приостановлены с июля 2023 года в связи с невыполнением частным партнером своих обязательств. Соответственно, ответственность перед сотрудниками по выплате заработной платы лежит на самой компании", – пояснили в пресс-службе акимата.

Договор с консорциумом, в состав которого входило ТОО "ABM-Building 2007", алматинские власти заключили в 2018 году. Изначальная сумма контракта составляла около 27 млрд тенге, впоследствии она выросла до 43,6 млрд тенге из-за увеличения объема работ. По условиям договора частная компания должна была инвестировать в обновление наружного освещения Алматы 12,5 млрд тенге и модернизировать более 44 тыс. светоточек. Подрядчик за четыре года обновил только 13,5 тыс. светоточек – менее трети от нужного количества.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы выиграл суд с подрядчиком, который сорвал контракт по модернизации освещения в мегаполисе.

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