Кошанов: Строительство новой дороги ускорит развитие Катон-Карагайского приграничного района

Спикер Мажилиса, председатель Amanat Ерлан Кошанов провел сегодня личный прием граждан на площадке Республиканской общественной приемной партии.

Жители регионов страны обратились в Amanat с проблемами, касающимися развития инфраструктуры, обеспечения чистой питьевой водой, поддержки людей с особыми потребностями и по другим вопросам.



Группа граждан от имени 40 тысяч жителей города Алтай Восточно-Казахстанской области подняла вопрос строительства новой дороги в обход Осиновского перевала, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

"От этой дороги в буквальном смысле зависит качество жизни населения сразу двух районов, Алтайского и приграничного Катон-Карагайского. Строительство начали в 2018 году, но потом полностью приостановили. Затягивали с передачей земельных участков из Гослесфонда и произошло удорожание дорожно-строительных материалов. Просим помочь ускорить строительство дороги", – сказано в коллективном обращении группы граждан.

Ерлан Кошанов поручил филиалу партии совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматом Восточно-Казахстанской области в кратчайшие сроки решить вопрос передачи всех требуемых земельных участков для строительства дороги, а также ускорить выделение необходимых средств.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил особое внимание уделять развитию приграничных регионов и создавать все условия для развития внутреннего туризма. Все эти вопросы в этом конкретном случае связаны со строительством данной дороги. Работы уже начаты. Надо решить данный вопрос в самое кратчайшее время", – сказал председатель партии.

Жительница города Актау Айсулу Курмангазиева и ее супруг Джалгас Куватов занимаются предпринимательством и планируют открыть торговый павильон. Оба имеют инвалидность второй группы.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

"Мы просим оказать нам содействие в получении разрешения на деятельность, а также помочь материально для открытия своего дела", – сказала Айсулу Курмангазиева.

Председатель партии Ерлан Кошанов поручил региональному филиалу партии оказать заявителям максимальное содействие. Он особо отметил, что всесторонняя поддержка людей с особыми потребностями – один из постоянных приоритетов работы партии Amanat.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Острый дефицит питьевой воды испытывают более 8 тысяч жителей поселка Шортанды Акмолинской области. В поисках решения проблемы на прием к председателю партии пришел Серикбол Мерей.



"Из 7 имеющихся скважин функционируют только 4, в остальных запасы воды закончились. Особенно остро нехватка воды ощущается в летнее время, когда питьевую воду используют для полива и технических нужд", – говорит он.

Ерлан Кошанов сообщил, что к настоящему времени разработан проект строительства группового водовода. Определен объем работ и исполнитель. Фракция Amanat в Мажилисе возьмет на контроль выделение необходимых средств из республиканского бюджета на реконструкцию водопроводных сетей в самое ближайшее время.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Жительница столицы, мать 11 детей Нургуль Кадырбаева, рассказала, что двое ее сыновей, Арман и Анас, продемонстрировали высокое мастерство на чемпионатах по футболу в Казахстане и в странах СНГ. Сейчас ребят приглашают выступать в молодежном клубе "Bsports" в Португалии. Но из-за стесненного материального положения семья не может принять приглашение.

Председатель Amanat заверил мать-героиню, что юным футболистам окажут всю необходимую помощь. К этому вопросу будут подключены акимат столицы и Министерство культуры и спорта.

По всем рассмотренным обращениям Ерлан Кошанов дал конкретные поручения филиалам партии и взял под свой личный контроль их решение.