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Фейк об отправке данных с камер "Сергек" в Китай опровергли в Казахстане

Очередной фейк о камерах "Сергек" опровергли в Казахстане Фото: Zakon.kz
Слухи о том, что данные с камер дорожного наблюдения "Сергек" якобы отправляют в Китай, опровергли в Казахстане. Ранее такие заявления распространились в Казнете, сообщает Zakon.kz.

В Instagram появилась информация о том, что данные о казахстанцах, полученные с помощью камер "Сергек", якобы переправляют в Китай, сообщил портал StopFake.kz 22 августа. Слухи о том, что камеры произведены в КНР и поэтому якобы небезопасны, возникают уже не впервые – похожие заявления уже распространяли в 2019 году.

"Это неправда. Программное обеспечение и алгоритмы работы полностью созданы казахстанскими IT-специалистами. Разработчиками этого ПО являются сотрудники компании "Көркем Телеком". Еще в 2021 году председатель правления этой компании Асет Ахметов говорил о том, как важно, чтобы IT-решения, связанные с безопасностью населения, были суверенными", – говорится в публикации.

В пресс-службе Sergek Group также опровергли фейк о связях с Китаем и подчеркнули, что все данные с камер хранятся на отечественных серверах.

"Данные с камер системы общественной безопасности "Сергек" хранятся 30 дней. Данные с нарушениями ПДД – бессрочно и на казахстанских серверах. Доступ к данным имеют правоохранительные органы. Передача данных с камер "Сергек" третьим лицам за рубеж невозможна", – пояснили в компании.

Ранее в казахстанском сегменте Сети распространился фейк о том, что новые камеры "Сергек" якобы распознают трещины на стеклах машин и определяют возраст сидящих впереди пассажиров.

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