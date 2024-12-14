Полиция Карагандинской области сопроводила колонны автомобилей по закрытым дорогам

Из-за сложных погодных условий в Карагандинской области закрыли все трассы республиканского и областного значения. Из-за этого на дорогах образовались заторы, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, сейчас на территории региона скопилось более 1000 автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдается на направлении Караганда-Астана, где из-за гололеда скопилось свыше 700 машин.

Для обеспечения безопасности дорожного движения полицейские области работают в усиленном режиме. За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин.

Полицейские настоятельно призывает водителей воздержаться от поездок на на дальние расстояния по закрытым участкам трасс и учитывать информацию о состоянии дорог.

Ранее сообщалось, что участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды.