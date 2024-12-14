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Общество

В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые трассы

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 02:14 Фото: unsplash
15 декабря 2024 года в 01:30 часов в Актюбинской и Кызылординской областях открыли движение на трассе "Самара-Шымкент", сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области открыли трассу "Самара-Шымкент" на 1240-1434 км, на границе с Актюбинской областью.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию о передвижении в любое время суток.

Ранее сообщалось, что участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды.

Аксинья Титова
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