В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые трассы

Фото: unsplash

15 декабря 2024 года в 01:30 часов в Актюбинской и Кызылординской областях открыли движение на трассе "Самара-Шымкент", сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области открыли трассу "Самара-Шымкент" на 1240-1434 км, на границе с Актюбинской областью. Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию о передвижении в любое время суток. Ранее сообщалось, что участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды.



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