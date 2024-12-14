В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые трассы
Фото: unsplash
15 декабря 2024 года в 01:30 часов в Актюбинской и Кызылординской областях открыли движение на трассе "Самара-Шымкент", сообщает Zakon.kz.
В Кызылординской области открыли трассу "Самара-Шымкент" на 1240-1434 км, на границе с Актюбинской областью.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию о передвижении в любое время суток.
Ранее сообщалось, что участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды.
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