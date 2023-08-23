839 новых профессий планируют включить в Нацклассификатор занятий РК

Почти 840 новых профессий будут включены в Национальный классификатор занятий Казахстана. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Ведомство ведет работу по внесению изменений в Национальный классификатор занятий РК (НК РК) от 2017 года.

"В рамках проведенного анализа в проект обновленного НК РК планируется внести изменения по более чем 900 профессиям, из которых 839 будут новыми", – говорится в сообщении МТСЗН РК.

Отмечается, что проект изменений был сформирован по итогам обсуждения с госорганами, местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов РК и НПП "Атамекен".

"Были учтены предложения от ассоциаций работодателей, работодателей, зарегистрированных на Электронной бирже труда, разработчиков профессиональных стандартов и Атласа новых профессий и компетенций". Пресс-служба МТСЗН РК

Проект изменений № 1 "НК РК 01-2017 Классификатор занятий" размещен на интернет-ресурсе Национального органа по стандартизации (www.ksm.kz) в разделе "Обсуждение" – "Стандарты" – "Обсуждение проектов НК РК", где к ним можно дать свои предложения и дополнения, которые будут приниматься до 1 октября текущего года.

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