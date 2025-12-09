Безработные казахстанцы смогут бесплатно освоить новые профессии: где и как

Сегодня, 9 декабря 2025 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили о платформе, где граждане смогут обучиться новым профессиям бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Речь о Skills Enbek.

"С начала 2025 года 553,7 тыс. граждан, из которых 53,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировались более 1 млн пользователей, из которых 710,3 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли около 960 тыс. человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно информации, из 53,5 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,5 тыс. человек – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет), в основном из Туркестанской области (3,5 тыс. человек), Кызылординской и Костанайской областей (по 2,5 и 2,8 тыс. человек соответственно), Алматы (2,3 тыс. человек), Алматинская области (2,2 тыс. человек).

По данным Минтруда, с момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 375 – бесплатные.

Продолжительность курсов составляет от 6 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в ноябре стали:

"IT и телекоммуникации",

"Повар-кондитер",

"Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",

"Управление персоналом",

"Пішу және тігу".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других. Так, в рамках реализации Года рабочих профессий в мае текущего года для выпускников школ и студентов ТиПО были размещены курсы "Сенің мансаптық бастамаң: "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады" и "Твой карьерный старт: как использовать "Электронную биржу труда".

Отмечается, что эти специальные курсы помогают определиться с будущей специальностью, освоить навыки поиска работы и самопрезентации, а также учат эффективно пользоваться инструментами Электронной биржи труда для поиска вакансий, повышения квалификации. На сегодняшний день прошли обучение и получили соответствующие сертификаты более 375 тыс. школьников и студентов.

Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

Уточняется, что по окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе просим обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по тел. 8 (7172) 95 43 17 (вн. 405, 441, 363).

