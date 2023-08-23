Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы

Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы Фото: пресс-служба ДГД Алматы
В Международном аэропорту Алматы пресекли попытку провезти через таможенный пост посылку с живыми муравьями. Насекомых прислали из Италии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДГД Алматы 23 августа, должностные лица таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы пресекли попытку ввезти в Казахстан живых муравьев. Семь пробирок и 22 пластиковых контейнера с насекомыми находились в посылке из Италии. Официально в коробке якобы были кондитерские изделия.

Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

Дикие живые насекомые, по решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года, входят в перечень товаров, для которых установлен разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС. Таким образом, муравьев пытались ввезти незаконно, без разрешительных документов.

Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

"Материалы по данному факту направили в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения. Напоминаем, что Департамент на постоянной основе проводит контроль за перемещением запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения", – отметили в ДГД.

Ранее жители Актау пожаловались, что им досаждают блохи.

Читайте также

Жители Алматинской области заявили о фальсификации на выборах сельского акима

Чиновники в Шымкенте пытались без торгов провести закупку на 4,8 млрд тенге

839 новых профессий планируют включить в Нацклассификатор занятий РК

Никита Дробны
Комитет государственных доходов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
дрон
Дроны атаковали центр Москвы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления