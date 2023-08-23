Посылку с живыми муравьями пытались незаконно ввезти в Алматы

В Международном аэропорту Алматы пресекли попытку провезти через таможенный пост посылку с живыми муравьями. Насекомых прислали из Италии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДГД Алматы 23 августа, должностные лица таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы пресекли попытку ввезти в Казахстан живых муравьев. Семь пробирок и 22 пластиковых контейнера с насекомыми находились в посылке из Италии. Официально в коробке якобы были кондитерские изделия.

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

Дикие живые насекомые, по решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года, входят в перечень товаров, для которых установлен разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС. Таким образом, муравьев пытались ввезти незаконно, без разрешительных документов.

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

"Материалы по данному факту направили в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения. Напоминаем, что Департамент на постоянной основе проводит контроль за перемещением запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения", – отметили в ДГД.

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