В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками
Как рассказали в ведомстве, посылки были отправлены из Индонезии. Он должны были быть доставлены в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей.
Фото: presseportal.de
В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера. Они являются ядовитыми, но не слишком опасными для людей. Во второй нашли пять более крупных тихоокеанских удавов.
Фото: presseportal.de
Так как разрешения на перевозку змей не было, их конфисковали. Таможенники обратились в пожарную службу DHL с просьбой забрать их. Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.
В той же Индонезии ввели запрет на продажу внутри страны смартфонов Google.