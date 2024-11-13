В Германии нашли живых змей в посылке с детскими игрушками

В аэропорту Лейпцига таможенная служба обнаружила в посылке с детскими грузовиками живых змей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, посылки были отправлены из Индонезии. Он должны были быть доставлены в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей.

Фото: presseportal.de

В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера. Они являются ядовитыми, но не слишком опасными для людей. Во второй нашли пять более крупных тихоокеанских удавов.

Фото: presseportal.de

Так как разрешения на перевозку змей не было, их конфисковали. Таможенники обратились в пожарную службу DHL с просьбой забрать их. Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

В той же Индонезии ввели запрет на продажу внутри страны смартфонов Google.