Самые топовые современные автобусы появились в Уральске
По словам акима Уральска Миржана Сатканова, ежедневно на улицы города выходят около 270 автобусов общественного транспорта.
"В течение последних двух лет идет обновление общественного транспорта. В прошлом году в город прибыли 79 новых автобусов, в этом году будут запущены около 50 автобусов, в планах на следующий год – закупить еще столько же. Постепенно за пять лет будет полностью обновлен автопарк. Ежегодно увеличиваем субсидии пассажироперевозчикам. В прошлом году выделено 3,3 млрд тенге на обновление автопарка, на 2023-2025 годы будет выделено из бюджета 15 млрд тенге", – сказал он.
Фото: Оксаны Катковой
Градоначальник отметил, что основная задача – обновить автобусы и обеспечить граждан комфортабельным и безопасным проездом.
"Для этого строим дороги, обновляем остановочные площадки. В Уральске есть 150 необорудованных остановок общественного транспорта, которые мы хотим построить за два года. Продолжаем внедрять цифровые сервисы, чтобы любой человек мог в онлайн-режиме видеть движение общественного транспорта, куда и где он движется, и ощутил реальный эффект цифровизации", – сказал Миржан Сатканов и вручил ключи от новых автобусов водителям.
Фото: Оксаны Катковой
Опробовать их можно будет на городском маршруте №5 – это самый длинный и востребованный маршрут в Уральске. В новых автобусах установлены восемь камер видеонаблюдения, которые транслируют все, что происходит в салоне, на два монитора в кабине водителя. Также транспорт оснащен тревожной кнопкой, видеоэкранами и бегущей строкой, на которой отображается название следующей остановки. Данные автобусы приспособлены к перевозке пассажиров с колясками. В них есть аппарель и специальная площадка для лучшего заезда. Вместимость салона – до 102 пассажиров, из них 32 посадочных места.
Фото: Оксаны Катковой
В ТОО "Оралавтотранс" трудятся свыше 100 человек. На предприятии есть острая потребность в квалифицированных водителях, в данный момент ощущается нехватка порядка 20 водителей.
"Наше предприятие обслуживает маршруты №5, 12, 43 и два дачных маршрута. Согласно тендерным обязательствам и принятому совместно с акиматом города плану по обновлению автобусного парка, нами приобретено шесть автобусов большого класса марки Yutong, которые будут ездить по маршруту №5, и три автобуса среднего класса марки "Вектор NEXT" на маршрут №12. Трехдверные автобусы Yutong на данный момент в Казахстане есть только в Уральске, на мировом рынке это самые лучшие автобусы. В 2019 году мы закупили семь автобусов марки "Вектор", в 2021 году – 10 новых автобусов марки "Лиаз" и 15 – "Вектор NEXT", в этом году – еще девять новых автобусов", – сообщил директор предприятия Кайрат Искаков.
Фото: Оксаны Катковой
Новые автобусы – это, прежде всего, техника безопасности, сокращение рисков дорожно-транспортных происшествий. Для тех, кто ежедневно садится за руль общественного транспорта, это имеет огромное значение.
"Водительский стаж у меня более 40 лет. Работал на разных автобусах. На предприятии тружусь уже больше 15 лет. Конечно, есть с чем сравнивать сегодняшний новый автобус. Абсолютная комфортность для водителя, в салоне климат-контроль, безопасность пассажиров обеспечена, надеюсь, они по достоинству оценят новый транспорт", – сказал водитель предприятия Леонид Жердецкий.