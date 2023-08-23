Самые топовые современные автобусы появились в Уральске

Уральское предприятие-пассажироперевозчик "Оралавтотранс" закупило новые современные автобусы класса Yutong. Это самые топовые трехдверные автобусы большого класса на сегодняшний день. Уже завтра они будут запущены на линии общественного транспорта областного центра ЗКО.

По словам акима Уральска Миржана Сатканова, ежедневно на улицы города выходят около 270 автобусов общественного транспорта.

"В течение последних двух лет идет обновление общественного транспорта. В прошлом году в город прибыли 79 новых автобусов, в этом году будут запущены около 50 автобусов, в планах на следующий год – закупить еще столько же. Постепенно за пять лет будет полностью обновлен автопарк. Ежегодно увеличиваем субсидии пассажироперевозчикам. В прошлом году выделено 3,3 млрд тенге на обновление автопарка, на 2023-2025 годы будет выделено из бюджета 15 млрд тенге", – сказал он.

Фото: Оксаны Катковой

Градоначальник отметил, что основная задача – обновить автобусы и обеспечить граждан комфортабельным и безопасным проездом.

"Для этого строим дороги, обновляем остановочные площадки. В Уральске есть 150 необорудованных остановок общественного транспорта, которые мы хотим построить за два года. Продолжаем внедрять цифровые сервисы, чтобы любой человек мог в онлайн-режиме видеть движение общественного транспорта, куда и где он движется, и ощутил реальный эффект цифровизации", – сказал Миржан Сатканов и вручил ключи от новых автобусов водителям.

Фото: Оксаны Катковой

Опробовать их можно будет на городском маршруте №5 – это самый длинный и востребованный маршрут в Уральске. В новых автобусах установлены восемь камер видеонаблюдения, которые транслируют все, что происходит в салоне, на два монитора в кабине водителя. Также транспорт оснащен тревожной кнопкой, видеоэкранами и бегущей строкой, на которой отображается название следующей остановки. Данные автобусы приспособлены к перевозке пассажиров с колясками. В них есть аппарель и специальная площадка для лучшего заезда. Вместимость салона – до 102 пассажиров, из них 32 посадочных места.

Фото: Оксаны Катковой

В ТОО "Оралавтотранс" трудятся свыше 100 человек. На предприятии есть острая потребность в квалифицированных водителях, в данный момент ощущается нехватка порядка 20 водителей.

"Наше предприятие обслуживает маршруты №5, 12, 43 и два дачных маршрута. Согласно тендерным обязательствам и принятому совместно с акиматом города плану по обновлению автобусного парка, нами приобретено шесть автобусов большого класса марки Yutong, которые будут ездить по маршруту №5, и три автобуса среднего класса марки "Вектор NEXT" на маршрут №12. Трехдверные автобусы Yutong на данный момент в Казахстане есть только в Уральске, на мировом рынке это самые лучшие автобусы. В 2019 году мы закупили семь автобусов марки "Вектор", в 2021 году – 10 новых автобусов марки "Лиаз" и 15 – "Вектор NEXT", в этом году – еще девять новых автобусов", – сообщил директор предприятия Кайрат Искаков.

Фото: Оксаны Катковой

Новые автобусы – это, прежде всего, техника безопасности, сокращение рисков дорожно-транспортных происшествий. Для тех, кто ежедневно садится за руль общественного транспорта, это имеет огромное значение.

"Водительский стаж у меня более 40 лет. Работал на разных автобусах. На предприятии тружусь уже больше 15 лет. Конечно, есть с чем сравнивать сегодняшний новый автобус. Абсолютная комфортность для водителя, в салоне климат-контроль, безопасность пассажиров обеспечена, надеюсь, они по достоинству оценят новый транспорт", – сказал водитель предприятия Леонид Жердецкий.