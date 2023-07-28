На городских маршрутах Уральска новые автобусы

На городских маршрутах общественного транспорта в Уральске Западно-Казахстанской области появились новые автобусы. ТОО "Батыс Дилижанс" запустило на линию 7 автобусов марки "Вектор Next", сообщает Zakon.kz.

Новые автобусы оснащены устройствами GPS для определения направления движения автобусов, электронными табло и камерами видеонаблюдения. Низкопольный общественный транспорт позволяет обеспечить максимально комфортную посадку всех категорий пассажиров, особенно маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках, для которых автобус оборудовали пандусом.

Городской пассажироперевозчик приобрел новый автотранспорт в кредит под низкий процент, благодаря государственной программе поддержки предпринимательства. Аким Уральска Миржан Сатканов поздравил руководство ТОО "Батыс Дилижанс" и вручил водителям ключи от новых машин.

"За последние два года транспортным учреждениям города через АО "Фонд развития промышленности" выделено 3,2 млрд тенге, на которые были закуплены 79 новых автобусов. За счет приобретения нового пассажирского автотранспорта износ общественного подвижного состава сократился до 32%. Кроме этого, государство субсидирует расходы пассажироперевозчиков по социально значимым сообщениям. В прошлом году в этом направлении городским автотранспортным предприятиям были предоставлены субсидии в размере 3,9 млрд тенге. В 2023 году планируется выделение субсидий на общую сумму 5,2 млрд тенге. До конца текущего года пассажироперевозчики намерены обновить свои автопарки и закупить еще 40 новых автобусов. Таким образом, дефицит общественного транспорта постепенно будет уменьшаться, а комфорт и удобство для жителей, пользующихся городскими маршрутами, будет увеличиваться. Поздравляю сотрудников предприятия с расширением возможностей, с увеличением нового транспорта. Надеемся, что жители и гости города по достоинству оценят комфортабельные автобусы", – сказал аким города Уральска Миржан Сатканов.





Фото: пресс-служба акимата города Уральска





Новый транспорт предприятие запустило на два городских маршрута – 33 и 39. Вместимость автобусов рассчитана до 60 пассажиров. Всего у компании "Батыс Дилижанс на обслуживании четыре городских маршрута: 33, 39, 1 и 49.

"В этом году через кредитную программу приобрели 7 единиц автотранспорта на общую сумму 255 млн тенге. В прошлом году закупили 13 новых автобусов. Таким образом, за два года пополнили автопарк предприятия 20 новыми автобусами на 750 млн тенге. Также за два последних года обновили транспорт по маршруту №1, для обслуживания которого закупили 15 машин марки "Газель". Раньше маршрут обслуживался частным транспортом по договору. По маршруту №49 с начала лета запустили на линию два микроавтобуса, сократив интервал движения между графиками. Раньше ездила одна машина по этому маршруту, и горожане жаловались на то, что приходится долго ждать автобус. Всего на предприятии 58 автобусов, трудятся около 100 водителей. Всего в штате 125 работников", – рассказал руководитель ТОО "Батыс Дилижанс" Владимир Юркевич.





Фото: пресс-служба акимата города Уральска



