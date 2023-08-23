Первый гражданский форум прошел в области Абай

Перед началом гражданского форума его участники совместно с представителями акима региона провели церемонию возложения цветов к памятнику Абая.

Участники пленарного заседания – представители Министерства информации и общественного развития РК, акиматов, волонтеры и общественники – обсудили роль гражданского общества в решении актуальных проблем. Также сегодня отметили премиями и благодарственными письмами лучшие НПО региона.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Значение гражданского общества подчеркнул в своем приветственном выступлении заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков.

"Гражданский форум – это место, где собираются активные граждане, эксперты, лидеры общественного мнения, представители разных областей, чтобы вместе искать ответы на вызовы в современных реалиях. Уверен, что в результате обмена мнениями, знаниями и опытом найдем решение актуальных проблем", – отметил Шалкар Байбеков.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет рассказал, что министерством ведется определенная работа в сфере развития гражданского общества, взаимоотношений в общественно-политической сфере.

"Также хотел бы отметить, что в стенах Сената Парламента обсуждается новый закон об общественном контроле, который будет детализировать функции гражданского общества как дополнительного инструмента по общественному мониторингу всех процессов, которые происходят. В рамках этого закона планируется введение института официальных петиций, которые будут запускаться во всех государственных органах, и другие. Также планируется дальнейшее упрощение регистрации общественных объединений и неправительственных организаций", – подчеркнул Мадияр Кожахмет.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Заседание завершилось награждением лучших НПО области Абай премиями и благодарственными письмами в нескольких номинациях: "Лучшая неправительственная организация в области правопорядка", "Лучшая неправительственная организация в сфере волонтерской деятельности", "Лучшая неправительственная организация в области исследовательской деятельности" и других.

Также активисты-общественники получили особые номинации и специальные премии акима Абайской области. Отдельными грамотами удостоили некоторых общественников от имени министра общественного развития Дархана Кыдырали.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В продолжение гражданского форума в библиотеке имени Абая провели заседание диалоговых площадок, посвященных развитию гражданского общества.

Как отметила президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, огромное значение в развитии гражданского общества как крепкого института имеют неправительственные организации.

"Именно нестандартное решение бывает важнее и эффективнее стандартного. Абсолютно согласна с выступившими спикерами – очень важно, чтобы люди горели желанием строить гражданское общество. Я вижу здесь таких людей. Любое государство должно быть заинтересовано в создании и развитии такого общества. Диалог государства и общества производится через неправительственные организации. Нам нужно уходить от одноразовых мероприятий, работать на перспективу", – отметила Бану Нургазиева.

В завершение первого гражданского форума Абайской области участники пришли к мнению, что построение гражданского общества хоть и непростой, но чрезвычайно важный процесс.