Областной гражданский форум прошел в СКО

XI областной гражданский форум в СКО проводится в преддверии республиканского XI гражданского форума.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев видит в работе неправительственных организаций несомненную пользу для гражданского общества, ведь благодаря таким демократическим институтам граждане осуществляют свое участие в политической жизни, отдают свой труд на благо других, на благо своей страны, выражают свое несогласие и отстаивают свои интересы, отмечают участники форума.

В работе XI областного гражданского форума приняли участие заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова и президент объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Сейчас, чтобы создать общественное объединение, нужно 10 человек-инициаторов. Теперь это сокращается до трех человек. Это международный опыт. Еще есть ряд законодательных норм, которые сейчас в Мажилисе будут прорабатываться. Мы понимаем, что шаги государства в отношении развития НПО дали тот результат, который сейчас мы имеем", – отметила заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова.

В форуме приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, политических партий, средств массовой информации, профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Важной частью воспитания гражданской ответственности является обучение молодежи умениям управления и лидерства. Они должны понимать, что их голос имеет значение, и что они могут влиять на процессы в своем селе и регионе. Мы, как предприниматели и лидеры, играем важную роль в этом процессе. Мы создаем рабочие места, инвестируем в сельскую инфраструктуру и поддерживаем молодежные инициативы. Но самое важное – мы можем служить образцом для молодежи своей активностью, предпринимательским духом и патриотизмом", – отметила в своем выступлении председатель объединения юридических лиц "Совет деловых женщин Qyzyljar" Асель Есжанова.

Молодежные НПО способствуют эффективной реализации государственной молодежной политики, поддержке молодежных инициатив, росту гражданской грамотности и социальной активности подрастающего поколения.

Если формировать должную систему ценностей у молодых государственных служащих, то, не исключено, что они, занимая активную гражданскую позицию, станут транслировать эти ценности среди остальных граждан и своей возрастной группы, и среди населения в целом. Об этом в своем выступлении говорила директор филиала Академии государственного управления при президенте РК по СКО Лаура Каиржанова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"7 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между нашей Академией государственного управления при президенте РК и Гражданским альянсом Казахстана по дальнейшему привлечению потенциала НПО к обучению, повышению профессиональных компетенций у государственных служащих", – отметила Лаура Каиржанова.

Завершился гражданский форум награждением представителей гражданского общества за вклад в развитие института гражданского общества области. Дипломы получили 10 особо отличившихся североказахстанцев.