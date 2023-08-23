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Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО

ремонт в школах ВКО Фото: пресс-центр ВКО
Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. Пока дети отдыхали, в школах шли ремонтные работы. По словам руководителя управления образования ВКО Иннесы Чернышевой, на ремонт 77 объектов образования региона было выделено 2,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
"На капитальный ремонт 7 объектов выделено 0,7 млрд тенге, на текущий ремонт 70 объектов – 1,4 млрд тенге. Капитальные ремонты в 3 школах (Каратогайская СШ Курчумского района, Жамбылская СШ Катон-Карагайского района, СШ имени А.Байтурсынова Тарбагатайского района) будут завершены до начала учебного года", – сообщила Иннеса Чернышева в ходе пресс-конференции в РСК ВКО.

Кроме того, в июле текущего года выделено более 225 млн тенге на капитальный ремонт областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики, школы-интерната №1 г. Алтай и Бозанбайской средней школы в Уланском районе.

В 39 организациях образования идет текущий ремонт отопительной системы. Работы завершатся до начала отопительного сезона.

Также напомним, что в этом году по области запланировано строительство 11 школ на 4200 мест, из них 7 школ – на сумму 24,1 млрд тенге в рамках Национального проекта "Комфортная школа". 3 школы на 1500 мест возведут в г. Усть-Каменогорске, школу на 600 мест - в г.Риддере, школу на 300 мест – в г. Шемонаихе, и 2 школы на 600 мест - в с. Опытное поле и п. Белоусовка Глубоковского района. Их введут в эксплуатацию уже в следующем году.

Кроме того, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования продолжается строительство школы на 600 мест в мкр. "Нурлы жол" г. Усть-Каменогорска (ввод – декабрь 2023г.) и на 300 мест в городе Зайсане (ввод – сентябрь 2024г.). Общая стоимость строительства 4,9 млрд тенге. В 2022 году освоено 2,5 млрд тенге, в текущем году предусмотрено 2,4 млрд тенге

"За счет средств местного бюджета, ведется строительство 2 школ на общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Одна из них – на 100 мест в с. Шенгельды Тарбагатайского района (ввод – октябрь 2023г.), а вторая школа – на 200 мест в п. Новая Бухтарма (ввод - июль 2024 г.)", – добавила руководитель управления образования ВКО.

Отметим, в 2023-2024 учебном году в области будут функционировать 343 общеобразовательные школы с прогнозным контингентом 98 107 школьников. В первый класс идут 9 654 маленьких восточноказахстанца.

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