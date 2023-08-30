Что ждет школьников в новом учебном году, рассказали в ВКО

О сокращении продолжительности учебного года, увеличении стипендий для студентов колледжей и изменениях в процедуре аттестации учителей рассказала в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель Управления образования Иннеса Чернышева.

"Продолжительность учебного года сокращена с 36 до 34 недель. После пандемии мы долгое время работали над восстановлением пробелов в знаниях учащихся. Теперь речь идет о сокращении программы по некоторым предметам без ущерба качеству знаний. Учебный год завершится 25 мая. Сроки каникул еще не утверждены", – сообщила Иннеса Александровна.

Изменится процедура аттестации учителей – тестирование будет проводиться только по профильному предмету.

"Учителя, имеющие стаж в образовании 30 лет и более, будут награждаться медалью "Еңбек ардагері". Каждый учитель должен получить признание за свой труд, который он посвятил образованию подрастающего поколения", – добавила она.

До сих пор актуальной остается проблема нехватки кадров на должность директоров школ. Для ее решения по примеру Президентского кадрового резерва запущен проект "1000 лидеров изменений в образовании".

В сентябре на 30% будет увеличена заработная плата воспитателей дошкольных учреждений.

"Впервые будет проведена республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ, таких в ВКО 259. Приятная новость для студентов колледжей. Им поэтапно увеличат стипендию в два раза", – отметила руководитель Управления образования.

В преддверии учебного года Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля был проведен мониторинг школ региона.

В целом, как сообщила представитель ведомства Бахыт Дырымбаева, во всех объектах образования созданы условия для безопасного пребывания, обучения и соблюдения личной гигиены учащимися.