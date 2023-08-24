В ЗКО построена новая школа

В сельском округе Жулдыз Казталовского района ЗКО накануне нового учебного года состоялось долгожданное открытие нового здания школы, носящей имя Героя Советского Союза Ахмедияра Кусаинова. Аким области Нариман Турегалиев поздравил сельчан с радостным событием, сообщает Zakon.kz.

В сельском округе Жулдыз Казталовского района Западно-Казахстанской области накануне нового учебного года состоялось долгожданное открытие нового здания школы, носящей имя Героя Советского Союза Ахмедияра Кусаинова. Аким области Нариман Турегалиев поздравил сельчан с радостным событием.

"Школа построена по поручению Главы государства для решения проблемы трехсменных и аварийных школ в стране. Сметная стоимость объекта – 697,2 млрд тенге. В ней созданы все условия для получения качественного образования. Создание комфортных условий для получения знаний, строительство новых объектов образования всегда в приоритете государственной политики. Все начинается со школы, если в селе есть современное учебное заведение, то оно будет жить и процветать. Поздравляю всех и желаю успехов в учебе нашим детям", – сказал на открытии глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Затянувшееся строительство объекта образования благополучно завершилось. Строительство школы на 108 ученических мест началось в 2020 году. В ходе строительства, в связи с резким инфляционным повышением цен на строительные материалы, работы были приостановлены и в сметную документацию внесли поправки. Весь прошлый учебный год дети учились в приспособленных помещениях. Во время рабочих поездок по региону в начале текущего года аким области ознакомился с данной проблемой и взял этот вопрос под особый личный контроль. Благодаря этому, строительство школы было возобновлено в этом году в срочном порядке и уже 1 сентября дети пойдут учиться в новую школу.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Директор строительной компании ТОО "Альтаир" Нурлан Куангалиев также поздравил сельчан и вручил директору школы символический ключ от нового здания.

Также аким области проинспектировал процесс строительства еще одной школы на 600 ученических мест в районном центре селе Казталовка, сроки сдачи которой тоже были затянуты. Строительством занимается ТОО "Жиенбай".

"Контрактная стоимость объекта – 2 млрд 754,3 млн тенге. В настоящее время строительство завершено на 90%. Ведутся работы по укладке кафеля, линолеума, установке вентиляции и благоустройству прилегающей территории. Планируем сдать в эксплуатацию к 1 ноября текущего года", – отметил руководитель строительной компании Александр Карагойшин.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Всего в Казталовском районе 35 школ – 20 средних, 8 основных и 7 начальных, в которых обучаются 5216 учащихся, также функционируют 16 детских садов с охватом свыше 1200 детей, 4 организации дополнительного образования, которые посещают 1837 школьников. В районе есть 22 пришкольных мини-центра, где обучается 351 человек. Все школы оснащены интернетом и необходимым школьным оборудованием.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме этого, аким области осмотрел план земельных участков под строительство жилых двухквартирных домов в районном центре. На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к местам строительства жилых домов выделено 38 млн тенге.

Завершился рабочий визит главы региона осмотром участка трассы Казталовка – Жанибек – Сайхин, где идут ремонтные работы. В ходе разговора с подрядчиками, Нариман Турегалиев подчеркнул, что в этом году очень важно успеть уложить по оставшемуся участку дороги хотя бы нижний слой асфальта, чтобы обеспечить для населения проезд по всей трассе.