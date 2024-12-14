В ЗКО ввели в эксплуатацию новую современную школу

В Уральске ввели в эксплуатацию новую школу № 31 на 400 мест. В церемонии открытия образовательного учреждения принял участие аким области Нариман Турегалиев, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев поздравил ветеранов образования, учителей, учеников и гостей мероприятия с этим знаменательным событием. Открытие школы приурочено ко Дню независимости.

"Мы собрались здесь, чтобы отметить важное событие для нашего города. Этот момент не только символизирует наш прогресс в области образования, но и является ярким примером реализации поручений главы государства по улучшению образовательной инфраструктуры в стране. Открытие этой школы – не просто возведение стен и класса, это пространство, где наши дети смогут развивать свои таланты, получать качественные знания и формировать свое будущее. Мы понимаем, что образование – это основа для успешного развития в обществе и экономике. Строительство новых школ является нашим приоритетом. За последние два года в области построили 22 новые школы. К сентябрю следующего года мы завершим строительство школы № 8 в Уральске. Работа в данном направлении будет продолжена", – отметил Нариман Турегалиев.

Кроме того, по поручению президента в регионе активно реализуют национальный проект "Комфортная школа". На следующий год свои двери распахнут шесть учебных заведений.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В школе имеются спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, медицинский кабинет, а также три мастерские: "Культура питания", "Культура дома" и "Дизайн и технологии". Также в здании оборудованы 36 учебных кабинетов, включая кабинеты физики, химии, биологии, STEM-лабораторию. В них установлены сенсорные экраны и обеспечен доступ к высокоскоростному интернету. Классы оснащены современными компьютерами и интерактивными досками.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Для детей с особыми потребностями создана безбарьерная среда: установлены пандусы, лифт, специальные санитарные помещения и кабинет для инклюзивного образования.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На территории школы обустроены спортивные площадки для проведения мероприятий, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.

"Впечатления, конечно, колоссальнейшие. Мы рады завершению строительства школы № 31. Потому что такой школы в Уральске еще не было точно. Выражаю искреннюю благодарность главе государства и всем, кто принимал участие в строительных работах. Надеюсь, что наши дети в будущем станут гордостью страны и своими знаниями внесут свой вклад в развитие нашего государства", – сказала родительница Гульнар Кажимова.